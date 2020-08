En Laishí con normalidad se desarrolló el pago del IFE 3

Mediante el operativo especial de pago diseñado por el Gobierno Provincial y el Banco Formosa en la jornada de este jueves se desarrolló sin inconvenientes el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en la localidad de Misión Laishí.Allí alrededor de 1200 beneficiarios y beneficiarias percibieron los $10.000, montándose el Banco Móvil en la comisaría del pueblo.En una jornada muy agradable, las personas desde muy temprano realizaron la fila respetando la distancia social de dos metros y el uso del barbijo. Mientras que el personal municipal, equipado con los elementos de bioseguridad, se encargó de colocar el alcohol en gel a cada una de las personal para la desinfección de las manos así como el control de temperatura, todas medidas vigentes por la pandemia de coronavirus.En tanto, se instaló un gazebo al costado de la puerta principal de la comisaría local ubicándose allí los cajeros presenciales del banco de Formosa, quienes sin inconvenientes abonaron el pago a la totalidad de los beneficiarios en una única jornada.Solidaridad policialEl personal policial que cumple una tarea muy importante en el diseño y la organización de este operativo especial de pago, en esta oportunidad, dio la nota saliente de la jornada. Cuando una agente de la fuerza de seguridad se encargó de cuidar a una beba mientras su mamá percibía el beneficio. Fue una acción, sin dudas, altruista y solidaria, que no es la primera vez que se observa de parte del personal femenino y que merece ser destacada.“Nuevos aires”Por su parte, el intendente de Laishí, José Lezcano en contacto con AGENFOR, resaltó la llegada nuevamente del Banco Móvil y puso de relieve que el Ingreso Familiar de Emergencia representa una inyección económica muy importante para la localidad produciendo“nuevos aires” tanto para los beneficiarios directos, como los comerciantes y la comunidad en general.En ese sentido, señaló que “con el pago del IFE 3 se inyectan 12 millones de pesos en la localidad beneficiando también a las 16 colonias que hay en la zona”, por lo que puso de valor la importancia del operativo especial de pago, como lo hicieron los demás Intendentes de comunas que no cuentan con una sucursal del Banco de Formosa permitiendo que la gente no deba trasladarse a otra localidad para cobrar su beneficio.Por ello, enfatizó que gracias a la decisión política del gobernador Gildo Insfrán de llevar el banco móvil “se benefician cada uno de los ciudadanos, tanto los beneficiarios directos del IFE como la comunidad en general: desde el comerciante, proveedores, que en un contexto difícil por el que estamos atravesando en el país y en el mundo sin duda este dinero del IFE genera y motoriza la economía del lugar”, subrayó.E incluso, puso de relieve que muchos beneficiarios decidieron invertir el dinero de los $10.000 en emprendimientos: “Por eso también es un nuevo aire para la localidad porque el abrir un negocio significa que va a generar fuente de trabajo”.Por último, Lezcano, confirmó que en los próximos días los agentes municipales percibirán sus haberes con el aumento del 5%, ya que la comuna adhirió al incremento salarial otorgado por la Provincia a los estatales de la administración pública.Este viernes 28, el Banco Móvil, por el corredor Sur, se trasladará a las localidades de Tatané y Herradura, continuando con el cronograma previsto.