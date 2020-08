El IUF dio inicio a Ciclo de Conferencias sobre Desarrollo Territorial

El Instituto Universitario de Formosa (IUF), lanzó un ciclo de conferencias denominado “Desarrollo Territorial a partir del Modelo Formoseño”, el cual consta de 10 encuentros (uno por semana) a cargo de diferentes profesionales y coordinados por la licenciada Patricia Pastor.“Son charlas para analizar el desarrollo territorial pero bajo la lupa del Modelo Formoseño, no bajo una lupa neoliberal que busca otros objetivos, ya que nuestro modelo se basa en un esquema totalmente distinto, es lo que trataremos de transmitir y de reflexionar junto a los docentes del Instituto”, comentó Pastor.En este sentido, explicó que las conferencias están destinadas en un principio a los docentes y cuerpo académicos de la institución educativa, pero quienes deseen participar como oyentes pueden sumarse a través de las redes sociales del IUF, “está abierto al público en general, a través de las redes sociales (Instagram y Facebook) del IUF, pero además constituye una capacitación para todo el cuerpo docente y académico, para ellos lo hacemos con la plataforma Zoom”.Pastor explicó que este jueves se realizó la primera conferencia “Espacio y Territorio. Modelos de Desarrollo, Sistemas Productivos Locales y Competitividad Territorial”, en la cual se abordaron conceptos de territorio y desarrollo que se vivieron fundamentalmente en la Argentina y en América Latina, “hicimos también un abordaje filosófico de los cuestionamientos a los modelos de desarrollo, pero desde autores latinoamericanos”, agregó.El jueves próximo, desde las 18.30 horas, se llevará a cabo un nuevo encuentro de capacitación virtual y el tema será “Humedales de la provincia de Formosa, recursos vitales para la población”, al respecto, advirtió que el eje estará puesto en el bañado La Estrella.“A partir de las obras que realizó el Gobierno provincial, el bañado está pudiendo dar acceso al agua dulce a varias localidades del sector Este de la provincia. Ésa es la reflexión conjunta que realizamos, ver el impacto mucho mayor que se produce en las actividades productivas y en la vida misma, a través de la ejecución de estas obras hídricas”, resaltó Pastor.Sobre el final, hizo hincapié en que “El Modelo Formoseño tiene perfectamente articuladas todas sus políticas públicas, porque no deja ninguna arista sin contemplar para que la justicia social, la equidad y el derecho al acceso al agua dulce en la provincia sea una realidad -no sea solamente una declaración- sino que realmente se pueda ejercer”.