Cuidado de la Salud Mental en los tiempos actuales

Ante las declaraciones mediáticas de algunos profesionales de la salud que aluden a los efectos en la salud mental de la cuarentena, confundiéndolos con las consecuencias de la salud integral de la pandemia, desde la Fundación Libella “Asistencia y Gestión en Salud Mental”, nos sumamos a las instituciones que afirman:No es posible predecir pandemia de enfermedades mentales a partir de la observación de cambios ESPERABLES en los estados anímicos de la población debido a una condición mundial.Los cambios en las respuestas personales ante una situación general no constituyen enfermedades mentales en sí mismas. Palabras como “depresión”, “ansiedad” en esta situación NO PUEDEN CONSIDERARSE diagnósticos particularizados que requieren prácticas más amplias que las encuestas o relevamientos generales. Preocupación, incertidumbre, desgano, tristeza son sentimientos LÓGICOS frente a esta situación y a lo desconocido, como también pueden ser cambios en la alimentación y en los hábitos de sueño.La falsa opción entre aislamiento como medida de cuidado, a costa de la salud mental, de la población ES ENGAÑOSA. Protegerse del virus también implica prevenir efectos en la salud mental de los contagiados y sus familias. Entendiendo que el aislamiento no implica aislamiento social.La supuesta pandemia de enfermedades mentales como amenaza ante una situación mundial inédita no hace más que incentivar miedos que no contribuyen a la adecuada respuesta ante un peligro real que debe enfrentarse promoviendo otras herramientas.Llamamos a la reflexión de la comunidad formoseña a que continúen cumpliendo con las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, el distanciamiento social en las situaciones que requiera y respetando las normas de bioseguridad recomendadas por el Consejo de la Atención de la Emergencia por el COVID-19 de nuestra provincia, evitando las conductas de negación del riesgo, como si éste ya no existiera.