Con una nueva alta médica, ya son 79 los recuperados de COVID en Formosa

El Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID 19, informó que, en la reunión de trabajo del lunes 10 de agosto, presidida por el Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfrán, se analizaron y evaluaron los diferentes aspectos que tienen que ver con la situación del virus en la provincia.En primer lugar, se comunicó que, en las últimas 24 horas se realizaron 69 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos con resultados negativos a coronavirus. Además, no se reportaron casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19.En los últimos 8 días no se diagnosticaron casos positivos a coronavirus en la Provincia de Formosa. En este lapso, el sistema nacional de vigilancia de la salud reportó casos positivos a Formosa que no corresponden por criterio epidemiológico por no tratarse de personas que residan en nuestra provincia. Al igual que en oportunidades anteriores, se realizaron las gestiones necesarias para corregir dichas cargas erróneas.Por otro lado, este lunes se dará de alta médica a un paciente de 47 años, que estuvo internado 46 días hasta que tuvo sus 2 resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo, por lo tanto, riesgo alguno para su familia ni la comunidad.En ese contexto, los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes: 86 diagnosticados; 79 recuperados; 2 pacientes internados y 1 asintomático; 4 casos en tránsito con egreso de la provincia; 6.478 cantidad de test realizados con el 1,33% de positividad.Los números relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, de las últimas 24 horas, son los siguientes: 449 ingreso de camiones de carga; 15.286 personas y 6.525 vehículos controlados en la vía pública; 198 actas labradas a vehículos por restricción de circulación y patente; y 746 a personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.En relación al dengue, se anunció que el martes 11 de agosto, se realizarán las tareas de control de focos y tratamiento con larvicida, en los barrios Nazareth, Piedad, Belgrano e Itatí de Clorinda, 17 de Octubre de Laguna Blanca, Agua Potable de Ing. Juárez y barrios San Antonio, Fontana y Covifol de Formosa Capital.También se llevará a cabo el descacharrizado en los barrios San José Obrero (en conjunto con el municipio capitalino) y República Argentina (en conjunto con Vialidad Provincial).Por último, el organismo recordó las reflexiones del gran sanitarista argentino y primer ministro de salud Dr. Ramón Carrillo, quien expresaba que la salud no solamente es un derecho que reconocido, sino que también es un deber, pues “todos tenemos obligación de cuidar nuestra salud, que no es totalmente nuestra, sino que pertenece a la familia que formamos”, y, por tanto, pertenece también a la comunidad.“Tenemos así ‘un deber, el de solidaridad social de no violar los principios sanitarios ya sea por ignorancia, por descuido o por despreocupación’. Las sabias palabras de Carrillo están más vigentes que nunca”, concluyó el informe.