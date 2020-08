Chafor se solidariza por la quema de pastizales

Desde Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa (CHA-FOR) nos solidarizamos con todos los productores agropecuarios de la zona, que están afectados por las quemas irresponsables o no de los campos. Ya que ambas provincias y como buena parte del país están siendo muy afectadas por la enorme sequía. Hace muchos años que no teníamos registros de niveles tan bajos de lluvias en el otoño y junto al invierno con varias heladas en estos meses, tal situación ha dejado al productor con una extrema falta de agua y pasto para la producción de distintas especies lo cual agrava la actividad ganadera.Los daños causados por las quemazones de campo son incalculables, se queman acalambrados, el campo queda absolutamente sin nada de pasto, animales con quemadoras de distintos grados, y en muchos casos, un buen porcentajes de muertos (para esquematizar hacer tres o cuatro kilómetros de alambrados equivale a comprar un auto).Por eso es importante tomar conciencia del cuidado que hay que tener en esta época de sequía, donde muchos irresponsables no dimensionan el daño que pueden ocasionar.En tal sentido, desde esta Confederación (Cha-For) pedimos a todas las personas en general abstenerse de prender fuego en las banquinas o en los propios campos. ya que también tenemos registros de campos quemados en forma intencional.Dr. Roberto ConsolaniDr. Jorge Humberto Verdi