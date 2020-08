Bibolini advirtió del peligro de ingerir dióxido de cloro para tratar el coronavirus: puede llevar a la muerte

Fue durante un nuevo parte de prensa del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19El jefe de Infectología y control de infecciones del Hospital de Alta Complejidad, Julián Bibolini, brindó detalles sobre una nueva persona recuperada de coronavirus, además desmitificó “las curas milagrosas” que se atribuyen a un producto químico.“Tenemos la buena noticia de que hoy una de las personas que estaba internada, asintomática, dio sus dos estudios negativos lo que nos permite darle el alta médica con amplia seguridad para la población y su familia. Quedan internados sólo seis pacientes, una de ellas presenta tos, el resto de los pacientes están con buen estado general de salud. Los estudios de los seis pacientes están bien”, comentó el infectólogo.Por otra parte, el médico se refirió a la acción de una famosa conductora de televisión nacional, que bebió frente a las cámaras de una botella plástica lo que ella describió como dióxido de cloro, al momento que afirmó que es un antídoto contra el coronavirus.Según explicó el médico, no existe ningún estudio clínico o resultado que sugiera que ese producto sea efectivo contra la enfermedad, al contrario podría llevar a la muerte, “es un producto químico que se utiliza para blanquear, para uso industrial en la desinfección de superficies, no está indicado para la ingesta del ser humano, es similar a la lavandina y es como estar tomando lavandina”.“No hace discriminación de las células normales del virus, puede actuar sobre cualquiera de ellas dañándola, no está estudiado ni puesto a prueba ese producto (dióxido de cloro) para el tratamiento del coronavirus, pero sí están muy bien establecidos los efectos adversos: falla hepática, de corazón, riñón, pulmón; los principales órganos pueden ser afectados, e inclusive llevar a la muerte”, recalcó Bibolini.Qué es el dióxido de cloroEl dióxido de cloro, una solución al 28% de clorito de sodio en agua destilada que se usa como blanqueador y para descontaminar superficies industriales, lleva años publicitándose como un remedio para muchas afecciones y enfermedades que van desde malaria, a la diabetes y asma, el autismo o incluso el cáncer, sin embargo, ninguna institución sanitaria lo reconoce como medicamento y la lista de contraindicaciones es extensa.ContraindicadoJulián Bibolini hizo hincapié en que el producto químico está contraindicado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica); “no hay que dejarse llevar por formulaciones mágicas, que ojalá existieran y nos ahorraríamos todos estos problemas ya que se haría la distribución y comercialización”, refirió el especialista.Sobre el final instó a la comunidad a tomar los recaudos establecidos por el Ministerio de Salud de Nación y el Consejo Integral de la provincia, ya que la mejor prevención es el correcto uso del barbijo, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos y respetar el protocolo sanitario que rige para la comunidad.