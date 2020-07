Volnovich resaltó los derechos recuperados por los afiliados y que fueron avasallados por la gestión Macri

La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en comunicación exclusiva con la Red Formoseña de Medios aseguró que la articulación con la provincia de Formosa es completaLa directora ejecutiva del PAMI, Lic. Luana Volnovich, destacó la “articulación absoluta” entre Nación y Formosa y aseguró que no existe una manera de pensar políticas sanitarias fuera de las definiciones de una de las provincias del país.“No hay una forma de pensar políticas sanitarias en ninguna provincia si no es en el marco de las definiciones de cada una. Las autoridades sanitarias de cada provincia son las que mandan, en ese sentido, para nosotros es una ley”, afirmó la titular del PAMI.Señaló que la República Argentina “no es homogénea”, por ende cada política pública es instrumentada desde la realidad de cada provincia, sobre todo en este marco de pandemia “en la que cada una tiene su fase”.Según Volnovich, son los afiliados al PAMI quienes marcan la agenda de acciones del organismo, ya que “durante los cuatro años de macrismo primó la falta total de amor por parte de las autoridades”.En este sentido, la funcionaria nacional manifestó que uno de los reclamos generalizados por parte de los adultos mayores era que el organismo dejó de entregar los kit de ostomía (fundamentales para que las personas puedan adaptarse a la vida después de una colostomía, ileostomía o urostomía); aseguró que no era una cuestión de dinero, sino que los kit estaban "arrumbados y venciéndose en distintos depósitos del país”.La licenciada argumentó que ése era uno de los “tantos” problemas de gestión con el que se encontró al tomar las riendas del PAMI y que un solo inconveniente significa padecimientos para millones de personas.“Tuvimos que hacer un trabajo en toda la Argentina, ir recolectando todos los kits que estaban abandonados, ver cuáles estaban vencidos e instrumentar un nuevo sistema de distribución. Hoy, con mucho esfuerzo estamos distribuyendo esos kits de nuevo que producto de una profunda desidia la gente estaba con ese reclamo sin resolver”, recalcó Volnovich.Asimismo, celebró que bajo la gestión del presidente Alberto Fernández los afiliados al PAMI puedan acceder a medicamentos gratuitos, ya que “tantos adultos mayores repetían que no podían comprar sus medicamentos o que tenían que elegir entre partir su pastilla o pagar la luz. Eso se transformó en un problema social que nosotros a los tres meses de gestión cumplimos”, subrayó la licenciada sobre la motivación impulsora para cumplir una de las promesas de campaña del Presidente, quien aseguró que los medicamentos volverían a ser gratuitos para los jubilados: “es algo que tenemos en nuestro haber y nos llena de orgullo”, recalcó.En este marco, hizo hincapié en que, “hoy esos afiliados que tienen algunos o todos sus medicamentos gratis, ahorran en promedio 3.500 pesos de lo que antes gastaban en medicamentos y ahora usan ese dinero en otra cosa. Implica el 20% de una jubilación mínima, es decir que es verdaderamente un impacto muy grande en las jubilaciones mínimas de los argentinos –el 20% de un salario indirecto de alguna manera- que se obtiene a través de la garantía de los medicamentos”.La titular de PAMI subrayó que en plena crisis a causa de la pandemia de coronavirus “resolvemos todos los días nuevos problemas y la prioridad siempre nos dictan nuestros afiliados. Si hoy el Instituto no tuviera la asistencia del Gobierno nacional y la definición de que es un organismo prioritario dentro de nuestras políticas, el PAMI estaría virtualmente quebrado. No podríamos pagar ni siquiera las prestaciones mínimas”.Volnovich también vio como acertada la decisión de abonar una suma extraordinaria a sus afiliados en reemplazo de los bolsones con mercaderías que solían entregarse en los centros de jubilados, los cuales también recibieron un subsidio.“Fue una definición para pasar la pandemia y la forma de garantizar la prestación sin poner en riesgo a la gente. Lo vamos renovando cada tres meses -de acuerdo a las definiciones del Gobierno nacional- que es el marco que nos ordena a todos para ir definiendo nuestras políticas y lo seguiremos haciendo así, mientras quedate en casa siga siendo la recomendación”, culminó la funcionaria nacional.