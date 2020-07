VITAM: “Programa de prevención, intervención y postvención de la conducta suicida”.

Lic. Arce, A. Daniel



Vicepresidente de la Fundación LIBELLA “Asistencia y Gestión en Salud Mental”



Coordinador del Programa VITAM



Psicólogo clínico especialista en terapia cognitiva y psicoterapia sistémica





Vitam en latín significa vida, la elección del nombre Vida es porque consideramos que el suicidio tiene que ver más con la vida y el modo en como la afrontamos.El suicidio es una cuestión compleja, en la que intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio figura entre las 20 causas de defunción más importantes a todas las edades a nivel mundial. Son estadísticas alarmantes. Además, afecta a los hijos, padres, parejas, amigos y colegas de las víctimas. Este programa surge de varias demandas en consultorios, trabajos en ciertas dependencias, supervisiones realizadas con colegas, como ciertas trágicas noticias que nos agarran desprevenidos en nuestro diario vivir. Desde la Fundación LIBELLA queremos presentar este programa como una forma de contención para el cuidado de la Salud Mental de los Formoseños logrando una comunidad más RESILIENTE.El dispositivo tiene tres ejes fundamentales; la prevención, la intervención y la postvención; teniendo como su primer objetivo generar una mayor concientización sobre la prevención de las conductas suicidas, así como la desmitificación de esta, organizando charlas a la comunidad como también a personas que quisieran consultar. La intervención en estos casos cuando ya la decisión fue tomada y así también la postvención de estos casos, las familias que deben volver a reconstruirse, aunque esto no sea visto como una posibilidad. Siempre asegurando la confidencialidad de cualquier información recaudada.Existen múltiples mitos respecto al suicidio, a los cuales intentaremos dar una respuesta basada en criterios científicos rigurosos:-¿El que se quiere matar lo dice?De cada diez personas que se suicidan, nueve de ellas dijeron claramente sus propósitos y la otra dejó entrever sus intenciones de acabar con su vida.-El suicidio no se puede prevenir porque ocurre por impulso.Toda persona antes de cometer un suicidio evidencia una serie de síntomas que han sido definidos como síndrome presuicidal, consistente en constricción de los sentimientos y el intelecto, inhibición de la agresividad, la cual ya no es dirigida hacia otras personas reservándola para sí, y la existencia de fantasías suicidas, todo lo que puede ser detectado a su debido tiempo y evitar se lleven a cabo sus propósitos.-Preguntar a una persona sobre sus intenciones de matarse ¿Incrementa el peligro de que lo realice?Está demostrado que hablar sobre el suicidio con una persona en tal riesgo en vez de incitar, provocar o introducir en su cabeza esa idea, reduce el peligro de cometerlo y puede ser la única posibilidad que ofrezca el sujeto para el análisis de sus propósitos autodestructivos.-Todo el que intenta el suicidio estará siempre en riesgo de cometerlo.Entre el 1 y el 2% de los que intentan el suicidio lo logran durante el primer año después del intento y entre el 10 al 20 % lo realizarán en el resto de sus vidas. Una crisis suicida dura horas, días, raramente semanas, por lo que es importante reconocerla para su prevención.- El suicida desea morir.El suicida está ambivalente, es decir desea morir si su vida continúa de la misma manera y desea vivir si se produjeran pequeños cambios en ella. Si se diagnostica oportunamente esta ambivalencia, se puede inclinar la balanza hacia la opción de la vida.-El que intenta el suicidio es un valiente.Los que intentan el suicidio no son valientes ni cobardes, pues la valentía y la cobardía son atributos de la personalidad que no se cuantifican o miden según la cantidad de veces que usted se quita la vida o se la respeta.- Los que intentan el suicidio no desean morir, sólo hacen el alarde.Aunque no todos los que intentan el suicidio desean morir, es un error tildarlos de alardosos, pues son personas a las cuales les han fracasado sus mecanismos útiles de adaptación y no encuentran alternativas, excepto el intentar contra su vida.- Los medios de comunicación no pueden contribuir a la prevención del suicidio.Los medios de comunicación pueden convertirse en un valioso aliado en la prevención del suicidio si enfocan correctamente la noticia sobre el tema y cumplen las sugerencias de los especialistas sobre como difundirlas.LA OMS RECOMIENDA COMO PREVENCIÓN:· Eliminar el estigma y abordar el tema.· Ayudar a los jóvenes a desarrollar herramientas para lidiar con las presiones de la vida, especialmente en la escuela.· Capacitar a trabajadores de la salud no especializados para evaluar y manejar el comportamiento suicida.· Identificar y apoyar a las personas en riesgo, y mantener el contacto con ellas a largo plazo.· Restringir el acceso a medios letales.FACTORES PROTECTORES:Un concepto muy relacionado con los factores protectores es el de resiliencia; el cual hace referencia a la capacidad de los individuos o sistemas de afrontar con éxito o positivamente las situaciones estresantes. También se ha descrito como una capacidad, percepción o conjunto de creencias que protegen al sujeto del desarrollo de conducta suicida frente a factores de riesgo o estresoresSi Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no dude en llamarnos al número 3704868861 para recibir contención de manera GRATUITA. En caso de que usted sea consciente de su estado, o la persona que se encuentre presente ante una manifestación o intención de quitarse la vida debe llamar al 107 y al 911 para su asistencia y traslado inmediato hacia el Hospital Central o si es posible acompañarlo hasta las inmediaciones del nosocomio.