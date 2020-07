Sin nuevos casos de COVID-19 en Formosa

Advirtieron sobre el récord de fallecimientos en el paísEste martes en el parte informativo que diariamente da a conocer el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, se informó que en las últimas 24 horas no se registraron nuevos casos de coronavirus en la provincia de Formosa.En tanto, en el marco de la búsqueda activa de casos se realizaron 25 test de vigilancia que dieron resultados negativos a coronavirus. Asimismo, no se reportan casos sospechosos a coronavirus por protocolo.De esta manera, los datos acumulados en la provincia al día de la fecha son los siguientes: 79 diagnosticados con COVID-19; 67 recuperados y 11 personas que continúan internados, todos asintomáticos; un caso en tránsito con egreso de la provincia y se llevan realizados 4200 test con una positividad del 1,88%.Con respecto a las tareas preventivas que lleva adelante la Policía en toda la provincia, precisaron que en las últimas 24 horas ingresaron al territorio 545 camiones de carga. Se controlaron a 14.485 personas y 6.826 vehículos en los controles en la vía pública, labrándose actas a 176 vehículos por incumplir las restricción de circulación y patente; y a 823 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.En relación al dengue, se indicó que en la última semana se reportaron solo 5 casos nuevos. Asimismo, se realizarán este miércoles 22 de julio las siguientes tareas: control de focos y tratamiento con larvicida en los barrios Riacho Negro de Clorinda, Centenario de Laguna Blanca, San Cayetano de Ingeniero Juárez y San Martin, 8 de Octubre, San Andrés I y Mariano Moreno de Formosa Capital. En tanto, el descacharrizado se llevará adelante en el barrio 8 de Octubre, en conjunto con Vialidad Provincial.Por último, hicieron notar las autoridades provinciales que en las últimas 24 horas se reportó la cifra récord de fallecimientos por COVID-19 en la República Argentina: son 145 personas. Es decir, un fallecimiento cada 10 minutos.En este sentido, marcaron que “este preocupante indicador, que se condice a su vez con el aumento sostenido de contagios en el país, nos debe hacer reflexionar sobre qué es lo que está en juego en esta lucha contra la pandemia”, enfatizando que “nos referimos ni más ni menos que a la vida. La nuestra, la de nuestras familias, la de nuestros comprovincianos”.“Por eso, sepamos que todo esfuerzo de cuidado que hagamos cumpliendo las medidas sanitarias vigentes, es poco teniendo en cuenta lo mucho y valioso que estamos protegiendo con ello. No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, se subrayó en el final.