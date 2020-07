Gómez advirtió que la prioridad hoy es salvar vidas y para ello apeló a la responsabilidad ciudadana

Consideró que los cuatro requisitos para frenar al COVID-19 según el director de la OMS se cumplen en FormosaEl ministro de la Comunidad, Aníbal Francisco Gómez, aseguró que a partir de los objetivos claros en la lucha contra la pandemia de coronavirus establecidos por el gobernador Gildo Insfrán, hoy no hay circulación viral en Formosa, con una situación epidemiológica envidiable en un contexto donde los casos se incrementan día a día en el país y la región.El titular de la cartera social se refirió al discurso pronunciado este lunes por el director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.En la oportunidad, el funcionario provincial indicó que “el director de la OMS consideró que esta pandemia se puede parar. ¿Cómo lograrlo? Adoptando las medidas que tenemos que tomar. Hoy sabemos y tenemos esperanzas en las vacunas que se están preparando en el mundo” pero subrayó que la prioridad del momento es salvar vidas y, sobre eso, habló el responsable de la organización mundial.Gómez citó los cuatro puntos descriptos por la OMS como fundamentales para vencer al coronavirus.En primer lugar, aludió a la adopción de medidas preventivas individuales que significan el lavado frecuente de manos, el uso del barbijo, el uso de alcohol en gel, el distanciamiento social.En segundo lugar, no dejar que el virus tenga una circulación comunitaria y consideró que “es lo que estamos logrando entre todos” y especificó: “Cuando tuvimos un caso importado (proveniente del AMBA), se logró el bloqueo del virus a partir del trabajo responsable de nuestro personal de la salud y de la Policía Provincial”.En tercer lugar, se debe lograr el compromiso de la comunidad. “Aquí es muy importante apelar, una vez más, a la responsabilidad que nos compete a cada uno como ciudadanos ya que en los últimos días aumentó la cantidad de fiestas privadas que ponen en riesgo no sólo a las familias que participan de estos encuentros sino a toda la comunidad. Es una conducta que debemos corregir porque el aglomeramiento de personas trae aparejado un mayor consumo de alcohol, con sus consecuencias negativas”, subrayó el ministro Aníbal Gómez.Y agregó: “Estas fiestas privadas no sólo implican un riesgo para la salud particular sino que predisponen a conductas inadecuadas que se traducen a veces en accidentes, o agresiones y violencia”.En cuarto y último lugar, el doctor Gómez citó como requisito establecido por la OMS a un fuerte liderazgo político. En este sentido, se interrogó: “No les parece formoseños, que lo que está describiendo el director de la OMS es precisamente lo que hicimos en Formosa. A partir de las decisiones y objetivos claros establecidos por el gobernador Gildo Insfrán, hoy no tenemos circulación viral y gozamos de una situación epidemiológica envidiable”.