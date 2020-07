Se registraron dos casos de COVID-19 en Clorinda

Por esta razón, a partir de este mediodía la localidad vuelve a la Fase 1. Además, desde el domingo 26 todos los camiones de carga que ingresen a la provincia deberán contar con un estudio de PCR.Este jueves, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 en el parte informativo Nº 132 informó que en las últimas 24 horas se realizaron 50 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, 48 de ellos con resultados negativos a coronavirus y dos positivos.Se trata, el primero de ellos, de un hombre de 34 años, camionero residente en la ciudad de Clorinda con antecedentes de viaje a Jujuy, que en el día de ayer (miércoles 22) se trasladó hacia la ciudad de Formosa, siendo detectado en el control policial de la ruta 11 en el Barrio Namqom sin poder justificar tal movimiento.Ante esta situación, fue trasladado inmediatamente a la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC), donde fue hisopado y luego aislado. Una vez detectado el resultado positivo a Coronavirus, se procedió a su traslado con todas las medidas de bioseguridad al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID – 19.Asimismo, ante las circunstancias del hecho informado se procedió a la búsqueda, aislamiento y el hisopado de los contactos estrechos de esta persona. De estas acciones, uno de ellos, de sexo femenino, y 33 años de edad, arrojó resultado positivo a coronavirus. Por lo que ya se procedió a la búsqueda, aislamiento e hisopado de los contactos estrechos de esta persona.Por su parte, en el día de la fecha se dará de alta médica a un paciente de 27 años, que tuvo dos resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo, por lo tanto, riesgo alguno para su familia ni la comunidad.De esa forma, los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes: total de diagnosticados, 82; recuperados, 68; pacientes internados, 12, todos asintomáticos; casos en tránsito con egreso de la provincia, 2 y cantidad de test realizados a la fecha: 4.340, con una positividad del 1,89%.En cuanto a los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, son los siguientes: Ingreso de camiones de carga: 779; se controló en la vía pública a un total de 16.951 personas y 10.487 vehículos. Se labraron actas de infracción a 117 vehículos por restricción de circulación y patente; y 701 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.Lucha contra el dengueEn relación a la lucha contra el dengue, se realizarán en el día de mañana viernes 24 de julio las siguientes tareas: Control de focos y tratamiento con larvicida en el interior provincial, en el barrio Centenario de Laguna Blanca y Virgen del Carmen de Ingeniero Juárez. En tanto, en Formosa Capital, será en los barrios San Martin, 8 de octubre bis, Santa Rosa y San Isidro Labrador.Las tareas de descacharrizado se realizarán en el barrio Vial (en conjunto con el municipio capitalino) y barrio 8 de octubre bis (en conjunto con Vialidad Provincial).En el día de la fecha, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 resolvió que en ejercicio de las facultades previstas por el Decreto 100/20, dictar una Resolución que establece, a partir de las 0 horas del día domingo 26 de julio, la obligatoriedad para los transportistas y acompañantes que ingresen al territorio provincial, de exhibir un análisis negativo de PCR a Coronavirus efectuado en un plazo no mayor a 72 horas anteriores a su ingreso.Con relación a la situación presentada en la ciudad de Clorinda, y previa comunicación telefónica entre el gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán y el intendente de Clorinda, Manuel Celauro, y evaluada la situación epidemiológica y el riesgo que esta entraña, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 estableció que a partir de las 12 horas de este jueves la ciudad de Clorinda vuelve a Fase 1 hasta las 0 horas del día 7 de agosto.Asimismo, de manera preventiva, se dispuso el bloqueo del barrio Porteño Norte a los fines de llevar adelante el diagnóstico de la situación territorial con la detección temprana de posibles casos. En una nueva comunicación en horas de la tarde se brindarán mayores precisiones al respecto.“Comprovincianos, volvemos a expresar con énfasis que nos encontramos en una situación de alto riesgo ante la pandemia. La situación expuesta es muestra elocuente de que debemos extremar los cuidados personales y comunitarios ante el avance del coronavirus”, refirieron, marcando que “los casos informados y las medidas dispuestas en la fecha son ejemplos de que la posibilidad de encontrarnos con personas infectadas existe y que sólo el cumplimiento adecuado de las pautas sanitarias ayudarán a prevenir contagios”.Por todo ello, reiteraron nuevamente que “el distanciamiento social, el uso del barbijo y el lavado frecuente de manos adquieren en este momento la dimensión de constituirse en actos de amor solidario para con nosotros mismos y nuestra comunidad. No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, cierra el parte informativo Nº 132.