Preguntas frecuentes sobre Reumatología

Dr. Bravo Maximiliano

MN: 128714 – MP: 25234

Especialista en Reumatología de la Facultad de Medicina de la UBA, en las Sección Reumatología del Hospital Italiano de Buenos Aires (Unidad Académica).

Miembro adherente de la ARNEA y Sociedad Argentina de Reumatología.





Cuando a Ud. le pregunten que es la reumatología probablemente lo relacione con el “reuma” y casi con seguridad piense en nuestros abuelos a los que le duelen las articulaciones o se le deforman los dedos de las manos y de los pies. Así también quizás no sepa que existen más de 200 enfermedades reumáticas diferentes.Permítanme informales que por lo general las enfermedades reumatológicas suelen iniciar el cuadro clínico con dolor e inflamación de las articulaciones conocido como artritis.Que es la artritis?Es la inflamación de una articulación y puede estar representado por alguna o todas de las siguientes 4 características: dolor, rubor o enrojecimiento, aumento de temperatura local y tumefacción o hinchazón. La artritis debe diferenciarse de la artralgia que es dolor en la articulación, no acompañada de inflamación.Que es la reumatología?Es una rama de la medicina interna que estudia las enfermedades relacionadas al sistema musculoesqueletico y al sistema inmune (nuestro sistema de defensa), el cual se podría decir que por alguna causa todavía no del todo conocida presenta lo que se conoce como “perdida de tolerancia a estructuras propias” y reconoce elementos del propio organismo como extraños generando auto-anticuerpos y produciendo daño a nuestro propio organismo.Afecta a personas de la tercera edad solamente?No. Eso es un error de información en la comunidad.Este tipo de enfermedades puede afectar a recién nacidos (ej.: lupus neonatal), a niños de corta edad (ej.: artritis idiopática juvenil, fiebre reumática), a mujeres fértiles (ej.: lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipidico, etc.), adultos jóvenes (ej.: espondiloartropatias seronegativas, fibromialgia, etc.), adultos (ej.: artritis reumatoide, artritis relacionada a la psoriasis, gota, miopatías inflamatorias, esclerodermia, etc.) y a las personas de la tercera edad (ej.: osteoartritis, polimialgia reumática, arteritis de las arterias temporales, etc.)Los signos y síntomas tienen que ver con las articulaciones solamente?Las articulaciones son uno de los lugares predilectos de afectación pero no son los únicos ya que circunstancias tales como las que pasaremos a mencionar podrían ser causadas por enfermedades reumatológicas:• oculares (ej.: escleritis, uveítis, ulceras cornéales, etc.)• auditivas (ej.: acusia súbita, etc.)• en piel (ej.: fenómeno de Raynaud, fotosensibilidad, lesiones tipo vasculiticas, engrosamiento de la piel, etc.)• en mucosas (ej.: aftas orales o genitales)• obstétricas (ej.: pérdidas fetales repetidas, partos prematuros, etc.)• disfunción de órganos internos (derrame pleural, pericarditis, insuficiencia renal, trombosis arteriales o venosas, etc.)• afectaciones sistémicas (ej.: fiebre, adenopatías, pérdida de peso, cansancio, etc.)• y otras afecciones que requieran en carácter de urgencia asistencia médica como por ejemplo un paciente en diálisis o un paciente en terapia intensiva por una hemorragia pulmonar o una insuficiencia respiratoria, etc.Que daño pueden generar este tipo de enfermedades?La afección más molesta para el paciente al inicio de la enfermedad generalmente es el dolor pero al ser éstas enfermedades crónicas el principal daño es la discapacidad progresiva que conlleva a la mala calidad de vida de estos pacientes, sin dejar de mencionar los casos en que alguna situación puede desencadenar la muerte.Tiene tratamientos?Si hay tratamientos. Una de las grandes revoluciones médicas de estos últimos años es la aparición de gran número de tratamientos para muchas de las enfermedades reumáticas.En que mejor conoce estos tratamientos es el Reumatólogo.Estos tratamientos logran importantes mejorías y hasta la remisión de muchas de estas enfermedades, pero es fundamental que el diagnostico y el tratamiento sean en un momento temprano de la enfermedad. Cuanto más temprano se haga el diagnostico y el Reumatólogo comience el tratamiento, mejores son las posibilidades que esa enfermedad no produzca daño y discapacidad.