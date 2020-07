Mansilla: aclaran situación suscitada en el control

Alrededor de las 12.10 horas de este martes llegó al control Policial situado en dicha localidad una concejal de la capital provincial a bordo de una camioneta conducido por un hombre mayor de edad con intenciones de pasar hacia la localidad de Puerto Eva Perón (provincia del Chaco) a fin de entregar alimentos no perecederos y ropas en carácter de donación a las personas que se encuentran varadas a un costado de la Ruta Nacional N° 11 en dicha localidad chaqueña.El Oficial Superior a cargo del control le explicó a la concejal que no había ningún inconveniente en que pase hasta el lugar que deseaba pero que para ingresar nuevamente a la provincia debería realizar, como toda persona que decida salir de la provincia y regresar nuevamente, la gestión correspondiente a través del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 y esperar la autorización respectiva conforme protocolo sanitario establecido.Dicha explicación no fue bien vista por la funcionaria ofuscándose con los efectivos policiales que estaban en el lugar cumpliendo su trabajo de cuidar la salud de todos los formoseños.Transcurrido unos minutos y tras gestión realizada un transportista que iba a salir de la provincia, trasladó los elementos donados hasta el lugar donde se encontraban las personas varadas.