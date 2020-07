IAS: El Domingon festeja su primer aniversario con muchos premios

Incluso, los cartones no premiados tendrán la posibilidad de ganarEl responsable de comercialización del Instituto de Asistencia Social, Isidro Ríos, informó que para este domingo 26 el sorteo del Domingon tendrá premios imperdibles. Será en el marco del primer aniversario de este “juego familiar” que conjuga premios y entretenimiento, al contar con la participación de músicos locales que en vivo deleitan con sus canciones a la gente que sigue cada domingo el sorteo televisado por la Red Formoseña de Medios de Comunicación.En este sentido, Domingon Aniversario tendrá los siguientes premios: para la primera ronda (línea) $20 mil y el bingo $40 mil; mientras que en la segunda ronda (línea) $20 mil y el bingo otorgará $60 mil. El pozo acumulado será de $170 mil.Asimismo, aquellos cartones no premiados participarán de los sorteos por changos de mercaderías por un valor de $10 mil y el gran premio de una motocicleta de 110 cc. Estos nuevos premios se incluyeron en el marco del mes aniversario del IAS, que cumplió 54º años de vida institucional.Además, Ríos precisó que cada domingo hay más de 10 mil familias que siguen las instancias del sorteo del bingo a través de la televisión y demás plataformas digitales. El bingo familiar que une a todas las familias formoseñas de la provincia.Por último, del sorteo anterior del Domingon uno de los ganadores de los cartones no premiados se llevó un chango con productos alimenticios por un valor de $10 mil, entregado y fiscalizado por el director de comercialización del IAS.