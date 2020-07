El Instituto de Educación Superior Docente y Técnica Intercultural Bilingüe de El Potrillo realizó la 10ª edición de la Feria Pluricultural de productos de la economía social.Esta acción se desarrolla desde el año 2015, tres veces al año en el predio del Instituto (la EPEP N° 316) y consiste en un encuentro de los productores con el consumidor, sin intermediarios.En este año particular, por la pandemia, la oferta de los productos se llevó a cabo a través de una “cartilla” digital, donde se exhibieron tanto el producto como el contacto del productor. Los consumidores hicieron sus pedidos y el día sábado 04 de julio hubo cuatro puntos de expendio de los encargos ya reservados.El evento tiene, desde su origen, tres objetivos muy claros, que se complementan.El primero, formativo. Los técnicos en formación en la carrera necesitan la información evidente de que la economía social es una oportunidad de crecimiento personal y familiar, si se la gestiona, organiza y administra adecuadamente. Por ello, la Feria conjuga el trabajo de técnicos y profesores de las carreras técnicas con el de estudiantes y, también, egresados de dichas carreras. Aquí se ponen en práctica no solamente los saberes técnico-disciplinares, sino también las capacidades discursivas, de organización y gestión.El segundo objetivo claro es comercial. Los estudiantes y los egresados técnicos del Instituto encuentran en esta jornada la oportunidad de comercializar sus productos y generar un ingreso económico para la familia. En este contexto, se fomenta el comercio justo, el equilibrio entre la valoración de los productos y los precios acordes al contexto.Y el tercero, es de carácter integral, institucional, de conexión con la comunidad. La Feria no solamente motoriza la economía social en la comunidad, sino también hace visible un trabajo institucional. Porque también la comunidad puede apreciar la realidad del circuito productivo fomentado por la institución: producción y comercialización local. En esta línea, los productos de mayor presencia en las Ferias son: carnes (lechones, cabritos, capones, gallinas caseras), artesanías de chaguar y palo santo, comidas regionales, verduras y hortalizas de estación, huevos caseros y otros productos como ser artesanías de distintos materiales, dulces caseros, quesos y quesillos criollos.El director de la unidad educativa, profesor José Roldán, equipo de técnicos y profesores, coincidieron en que la respuesta en esta edición fue excelente, superaron todas las expectativas. No solamente de los productores que participaron como feriantes, sino también de los que compraron. Siendo una experiencia extraordinaria, tanto por la modalidad como por las respuestas que generó. La difusión virtual, por las redes sociales, hizo que el alcance sea mayor, y genere motivaciones inéditas, por ejemplo para las artesanas. Ellas son estudiantes o egresadas del Instituto, madres de estudiantes, que venden sus productos solamente en la localidad.Con el firme compromiso de estar al lado de sus estudiantes y su realidad diaria, el Instituto acompaña las trayectorias estudiantiles y potencia sus esperanzas y ambiciones.