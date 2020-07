Entrega de tercera partida de tablets a estudiantes de la UNaF

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, encabezó este miércoles 1º de julio la entrega de la tercera partida de tablets adquiridas con fondos propios de la gestión, con el objetivo de que los alumnos que no posean herramientas digitales ni conectividad puedan continuar sus estudios.“Desde que arrancamos en esta gestión hemos tomado la decisión de comprometernos con nuestros alumnos y la comunidad, así que hoy nos toca cumplir con los estudiantes que son más vulnerables desde el punto de vista de las herramientas informáticas, de manera que puedan seguir estudiando”, expuso el titular de la UNaF.Hizo notar que “ya venimos entregando estas tablets a los alumnos en condiciones académicas. No hace falta que haya aprobado materias, sino que se hayan inscripto en la materia en forma regular y que estén intentando estudiar. Eso para nosotros es suficiente, ya que tienen la necesidad”.De esta manera, “ya hemos materializado varias entregas, entre las que se encuentran alumnos de pueblos originarios y con discapacidad, como ciegos e hipoacúsicos. En este sentido, hemos tomado la decisión de otorgar en un 100% a los estudiantes con discapacidad”.“Estamos muy conformes con la actividad que estamos haciendo porque así materializamos una pequeña contribución para que nuestros alumnos vulnerables desde el punto de vista de las herramientas informáticas puedan seguir en la Universidad”, subrayó el rector Parmetler, destacando que “me emociona mucho poder invertir en esto, ya que la gente está teniendo necesidades ante el COVID-19. La UNaF va a continuar haciendo todo el esfuerzo posible para que nuestros alumnos permanezcan en la Universidad, de manera que en un futuro, Dios quiera, puedan egresar”.EsfuerzoPor su parte, el secretario de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, Psgo. Rafael Olmedo, resaltó que “es realmente una satisfacción esta nueva entrega de tablets por el esfuerzo que hace la Universidad”, marcando que “el rector que ha dispuesto la compra de estas tablets en un momento difícil no solamente de pandemia, sino en una situación económica complicada”.“Esta herramienta de vital importancia trae la posibilidad de que los estudiantes puedan continúan con sus estudios, cumpliendo con los trabajos que tiene que presentar, garantizando así la continuidad pedagógica en este contexto de pandemia”, significó.Puso de relieve que en este marco “la Universidad no puede cerrar sus puertas, al contrario tiene que contener a los alumnos y las alumnas, acentuando la solidaridad y el compromiso con la comunidad y los jóvenes que serán los futuros profesionales”.En ese sentido, valoró las numerosas acciones que la UNaF ha venido concretando desde el inicio de la cuarentena por el coronavirus, mencionando al Programa Alimentario Universitario (PAU), que “está funcionando y entregando más de 600 viandas a los estudiantes en situación social vulnerable”.“El rector Parmetler además ha dispuesto la continuidad del programa de pasantías y de ayuda económica para los alumnos, beneficiando más de 1500 estudiantes, lo que es importante, ya que se concreta con presupuesto genuino, al igual que la adquisición de pendrives que también son entregados a los alumnos que no poseen conectividad”, agregó Olmedo, ponderando a su vez la fabricación propia de barbijos, máscaras faciales, cabinas sanitizantes y productos como alcohol en gel y desinfectantes.Importante aporteA su turno, la Prof. Zully Rivero, docente de la Universidad y coordinadora de la comisión de asesoramiento, evaluación y seguimiento para la entrega de tablets y pendrives, apreció como “muy importante este aporte que está haciendo la UNaF para con los estudiantes, ya que les posibilita continuar con la cursada de las materias”.“Quiero resaltar la voluntad del señor rector en esto y también el apoyo y el permanente acompañamiento de los docentes, el personal no docente y los centros de estudiantes. Es un trabajo arduo y de gran responsabilidad”, manifestó, remarcando que “ya se entregaron más de cien tablets y seguimos adelante, no bajamos los brazos”.Continuidad pedagógicaA su vez, la subsecretaria de Género, Discapacidad y Derechos Humanos de la UNaF, Prof. Griselda Correa, puso de relieve que “estamos muy contentos porque se pudo materializar una nueva entrega a los chicos con discapacidad”.“Esto se está haciendo en el marco de garantizar la continuidad pedagógica y la accesibilidad de los alumnos a los contenidos educativos –aseguró-. Pongo de resalto la actitud que ha tomado la conducción de la Universidad, en la figura del rector, en esta situación de pandemia, priorizando todo lo que tenga que ver con los estudiantes para que no lleguen a una deserción. Se han redoblado los esfuerzos, centrándolos como siempre en los alumnos, a través de diferentes acciones como la entrega de las tablets, los pendrives, el PAU, contención psicológica, apoyo pedagógico, entre otras".