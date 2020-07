Cabrera: “Los profetas del desánimo destilan odio porque no tienen nada positivo que exhibir”

El Presidente Provisional de la Legislatura, Doctor Armando Felipe Cabrera, salió al cruce de las declaraciones del ex funcionario aliancista y macrista Darío Lopérfido, quién recientemente criticó el manejo presidencial de la emergencia Covid19 en el país; y desestimó el accionar político del Gobernador Insfrán en Formosa.El Diputado Provincial del PJ consideró de “muy lamentable” los dichos de Lopérfido, un funcionario con apego a los cánones doctrinarios de la extrema derecha en los tiempos de la Dictadura Militar.“Cuestiona al presidente de todos los argentinos Alberto Fernández, cuando su política es vista como ejemplo a nivel mundial. Y no conforme con eso, ataca a la figura de nuestro conductor, el gobernador Insfrán, que desde hace mucho tiempo viene cosechando el amor del pueblo formoseño por las acciones en favor de cada comprovinciano, principalmente para los más vulnerables”, expresó.Consideró al respecto, que precisamente el hecho de orientar las decisiones políticas en ese sentido “es la razón inconfesable del odio hacia Gildo Insfrán, porque no conciben que los sectores populares puedan disfrutar de los derechos que legítimamente les corresponden y que nuestro gobernador materializa en viviendas, caminos, infraestructura eléctrica, apoyo a la producción y acceso a la educación en todos sus niveles para todos los formoseños sin importar donde vivan”.“Hay que recordar que fue exministro de cultura de Macri y que tuvo que renunciar después de negar el genocidio de la dictadura cívico militar y desconocer los 30.000 desaparecidos de ese infausto gobierno, lo que generó una gran indignación de diversos sectores”, recordó.“En su momento, febrero 2019 cuando aún no se había bajado de la candidatura criticó la gestión de Larreta en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y ahora, como quiere presentarse como candidato en el 2021 quiere reinstalarse nuevamente y “tira lineada”, cuestionando al presidente Alberto Fernández, con declaraciones que evidencian que desconoce la economía”, manifestó Cabrera.Indicó además que, entre otros exabruptos, Darío Lopérfido consideró que el Peronismo es un “sindicato del crimen”, expresión que en una charla sobre política, entre amigos del barrio, es hasta comprensible, mas es de una irresponsabilidad superlativa cuando el que la emite es una persona que tuvo el honor de ocupar cargos públicos relevantes.Armando Felipe Cabrera recordó que tanto la Provincia de Formosa como la Argentina son gobernadas por hombres que pertenecen a las filas del PJ, elegidos democráticamente por el voto popular, bajo la línea militante y preceptos impulsados por el General Juan Domingo Perón, por lo que este tipo de exabruptos son un insulto a la inteligencia de los millones de votantes de este espacio político.“Esta persona fue y es parte del espacio macrista, que dejó un país al borde del precipicio, endeudándolo a cifras desorbitantes, eliminando derechos laborales, recortando presupuesto sanitario, convirtiendo en Secretaría al Ministerio de Salud, elevando los indicadores de pobreza y desocupación”, agregó.“Pero lo más grave es que, expresando este tipo de consignas, para negar una realidad mundial que cada vez en más palpable, pone en riesgo la salud de todos al relativizar el peligro que entraña el coronavirus, todos tienen derecho a expresarse, pero hay que tener responsabilidad, compromiso y amor por el prójimo, en vez de intentar deslegitimar la conducción política de quienes tienen la noble tarea de proteger a todos los argentinos y a todos los formoseños”, finalizó.