El PAMI garantiza todas las atenciones a sus afiliados

El titular del organismo nacional en Formosa, el doctor Luis Kayser aseguró que la totalidad de las prestaciones se realizan con normalidad de manera remotaEl director ejecutivo del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) en Formosa, Luis Kayser, afirmó que “la obra social nunca interrumpió las prestaciones a los jubilados y pensionados al tratarse de una cuestión de atención de la salud, lo cual no puede esperar”.Lo que sí hubo es una readecuación de las prestaciones sociales, a partir del dictado de la cuarentena obligatoria en marzo de este año, y consiste básicamente “en modificar los sistemas con lo cual la gran mayoría de las prestaciones se realizan de forma remota”.En este sentido, el funcionario nacional resaltó que “los sistemas digitales permitieron así que no haya necesidad de la presencia del afiliado en las oficinas para su atención”.Recordó que “oportunamente hemos habilitado números telefónicos, algunos de ellos con el programa de WhatsApp, que nos permite transferir imagen; y hemos recuperado la línea del PAMI Escucha que permite un vínculo muy importante con los afiliados a través del 0800 – 427264”. Dicha línea gratuita había dejado de funcionar en la gestión anterior.El titular del PAMI en Formosa precisó que en este tiempo de emergencia sanitaria lo que se hizo es modificar las formas de comunicación con los afiliados, pero las prestaciones “siguen todas de la misma manera que teníamos antes de la pandemia de coronavirus”.Por otro lado, el doctor Kayser dio detalles sobre la situación de la campaña de vacunación antigripal, refiriendo que se encuentran avanzando con los datos acerca de cuántos jubilados y pensionados a la obra social PAMI se vacunaron en Formosa.En ese sentido, manifestó que recientemente mantuvo una reunión con las autoridades de la Cámara de Farmacéuticos de Formosa, con quienes abordó la situación de la provisión de las vacunas, a los efectos de conocer qué farmacias tienen disponibles vacunas para los afiliados.En efecto, se trata de un relevamiento que permitirá conocer las vacunas que hay en las distintas farmacias de la Red del PAMI, así como en las distintas localidades del interior para los afiliados. El paso siguiente será “redireccionar la información a aquellos adultos mayores que aún no se hayan vacunado, e indicarle la información precisa de dónde pueden ir, concentrando en un lugar las vacunas”.Cabe señalar, que este año la campaña antigripal coincidió su inicio con el proceso de cuarentena obligatoria en el país, exigiendo el diseño de un cronograma de aplicación de acuerdo a la terminación del DNI del afiliado del PAMI, para evitar las aglomeraciones, más tratándose de una población de riesgo.Asimismo, valoró la gestión del gobernador Gildo Insfrán, quien a través del Ministerio de Desarrollo Humano lanzó una fuerte campaña de vacunación domiciliaria destinada a la población, principalmente a los adultos mayores. “Esa campaña, que ha sido muy efectiva, logró una cobertura extraordinaria. Entonces, muchos de los afiliados al PAMI se vacunaron a través del programa de inmunizaciones de la provincia”, subrayó.Acerca de los datos sobre el total de adultos mayores inmunizados, informó que la semana pasada “estuvimos cruzando la base de datos del PAMI que nos llega a través de la Red de Farmacias más el registro de las personas que se vacunaron con el organismo. Y además, a esa información, se sumará la del área de Inmunizaciones de la provincia a cargo del licenciado Arroyo”, con el objetivo de cotejar las cifras oficiales en la provincia.Por último, aseguró: “La intención es obtener el total de personas vacunas de la tercera edad afiliadas al PAMI”, poniendo énfasis en que la campaña domiciliaria del gobierno de la provincia fue central en cuanto a que la gran mayoría ya se vacunó contra la gripe.