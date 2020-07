El IPV avanza en las obras del barrio Guadalupe y la Nueva Formosa

La mayoría se realiza con fondos íntegramente provincialesEl administrador general del Instituto Provincial de la Vivienda e ingeniero, Marcelo Ugelli, brindó detalles acerca del avance de las obras en los barrios Guadalupe y la Nueva Formosa.“Estamos trabajando con los programas de mejoramiento de barrios por un lado y con la construcción de viviendas por el otro”, anticipó.En ese sentido, el funcionario desarrolló que “Guadalupe Florece” es un programa con varias facetas y distribuido en tres ejes.“Lamentablemente, por la cuarentena, el eje del fortalecimiento comunitario y lo que tiene que ver con las visitas sociales está parado transitoriamente. Lo que sí continúa es el plan de obras para el Guadalupe florece”, explicó.Y continuó: “Recordemos que el Guadalupe tiene una estructura de propiedad horizontal, edificios en una planta baja y dos altas, un sistema de núcleo de escaleras para acceder de circulación vertical que en algunos casos hemos relevado, estaban en situación crítica, ruinosa en algunos otros, con faltas de elementos, escalones, barandas, con riesgo para las personas”.En ese contexto, están finalizando la obra de la octava escalera y finalizando el relevamiento para trabajar con ocho más, que entrará en licitación.Por otro lado, el titular del IPV, relató que se recuperó una de las partes del conocido centro comercial del barrio que estaba en desuso, para darle un “fin social”.“En la rotonda del Guadalupe a un lado y al otro hay dos sectores importantes, uno de los que está atrás de nuestra sede es el que recuperamos y dividimos en siete locales más chicos con los baños públicos”, señaló.Y agregó: “Ahí vamos a relocalizar a gente que tiene locales en espacios públicos, nos comprometimos a no violentar a nadie en su situación ni laboral ni habitacional, por el contrario, vamos a proveer soluciones dignas en ambos casos y derrumbar esa construcción y que queden bien ordenaditos en nuestro plan”.Pero aclaró que “hay un programa muy importante de erradicación de construcciones irregulares en espacios públicos, que no es que vamos a derrumbar” sino que el objetivo es ordenar situaciones puntuales que impiden la circulación, el acceso de los vehículos en casos de emergencia, como los Bomberos, los patrullajes o las ambulancias.“Después vamos a ir dándole una estética, que le da nombre a ese corredor tan lindo que es la avenida Antártida Argentina, frente a una infraestructura que cambió toda la fisonomía de ese sector de la ciudad que es el Estado Cincuentenario”, remarcó.Respecto a las cloacas, Ugelli aseguró que fue uno de los primeros pedidos de los vecinos en las reuniones.“Hemos relevado todo el sistema con el acompañamiento de Aguas de Formosa, fue un importante trabajo de ellos que nos facilitó el proyecto. Tanto en agua como en cloaca tenemos serios problemas en los conductos que ya cumplieron su vida útil y están generando situaciones de obstrucción”, declaró.Y argumentó que el año pasado iniciaron las tareas por la colectora principal de la calle Corrientes y reemplazaron un tirón de 900 metros de cañería a través de un sistema de “tuneleras teledirigidas”. Además, insertaron un caño nuevo con propiedades modernas dentro del caño viejo, respetando las pendientes que hay que tener en cuenta en las cloacas.“Un trabajo muy lindo y rápido, se hizo en 60 días y ahora estamos licitando las obras para hacer lo mismo en diámetros menores en los sectores que van desde la colectora hacia el pie de las torres. En las cloacas vamos a reinsertar un caño en el viejo y en el caso de agua vamos a insertar un caño nuevo directamente”, precisó.Nueva FormosaEn lo que respecta al paquete de obras del barrio Nueva Formosa, el ingeniero contextualizó que están terminando la planta de cloaca, que se trata de la última etapa con las piletas del secado.“Todo esto lo estamos realizando con fondos de la provincia”, aclaró.Y continuó: “Tenemos terminada la estación de bombeo 2, que es para las 632 viviendas que están en construcción, está mucho más avanzado en ese caso”.También, Ugelli expuso que finalizó la pavimentación de la avenida Los Pumas con fondos nacionales pero los desagües y alumbrados, se llevaron a cabo con fondos provinciales.“El sector este de la plaza hacia avenida Los Paraísos está completado, y el sector oeste de la plaza hacia la calle 24, está en un plan de reactivación, terminamos los planos rectos y tenemos bocacalles terminadas. Son diez cuadras de cada lado en ambas manos, cuarenta en total”, detalló.En esa línea, el profesional aseveró que, de las 5400 viviendas planificadas con su respectiva infraestructura, ya se entregaron más de 2700, es decir, más del 50%.Por último, Ugelli anticipó que “la semana pasada salió la resolución 40 del Ministerio de hábitat, que habla de un plan de reactivación al cual vamos a acceder todas las jurisdicciones provinciales”.“Eso estábamos esperando, que asegura la fuente de financiamiento de la continuidad de nuestras obras, la actualización de los precios permanentes, los faltantes y una continuidad en una programación que si no se da caemos en lo que nos pasaba en el gobierno anterior”, expresó.Y concluyó: “Al tener un plan de reactivación entendemos que es la previsibilidad que estamos buscando”.