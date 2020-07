El Hospital Central recibió nuevos equipamientos que permitirán brindar mejor calidad de servicios

Se trata de equipos para las atenciones en las especialidades de Oftalmología y OtorrinolaringologíaEn el marco del fortalecimiento de los múltiples servicios y prestaciones que ofrecen los centros de atención primaria y hospitales de la provincia, el Gobierno de Formosa, mediante una nueva inversión, hizo entrega de más equipos, insumos y elementos necesarios para continuar optimizando la calidad de las atenciones que se brindan diariamente a la comunidad.De este modo, con fondos provinciales propios, fueron incorporados modernos equipos al hospital Central. En este caso, destinados a los servicios de otorrinolaringología y oftalmología de dicho nosocomio de referencia provincial.“Se trata de un equipamiento médico de avanzada tecnología, de marcas líderes calificadas y de alta calidad en el mercado. Además de un instrumental específico para ambos servicios, que sin dudas van a mejorar la capacidad de respuesta a los pacientes desde las distintas prestaciones que se ofrecen”, detallaron desde la Dirección de Ingeniería Biomédica de la cartera sanitaria provincial, que estuvo a cargo de las entregas.Cabe destacarse que las adquisiciones se llevaron a cabo gracias a un nuevo esfuerzo del gobierno de la provincia, el cual forma parte de las políticas públicas que conduce el Dr. Gildo Insfrán y que pone de relieve a la salud como una cuestión de estado, delineada para dar a todos los formoseños una mejor calidad de vida.Asimismo, desde el área biomédica, informaron que “ya están planificadas” para los próximos días “jornadas de capacitación” para ampliar los conocimientos del personal de salud, acerca del manejo de cada uno de los equipos, las cuales estarán a cargo de esta dirección.El director del Hospital Central de Formosa, doctor Mario Romero Bruno, encabezó el acto de entrega de nuevos equipamientos para los servicios de Oftalmología y Otorrinolaringología del establecimiento cabecera del sistema sanitario provincial.El Gobierno Provincial a través de FONTEX hizo una nueva entrega de elementos para el servicio de internación, así como indumentaria y elemento de bioseguridad.Con respecto al área de Oftalmología, el doctor Pedro Sánchez, jefe del servicio en el Hospital Central, explicó que recibieron un tonómetro de mano, que sirve para tomar la presión ocular a los pacientes internados. “No contábamos con este dispositivo que nos permitirá la atención en situaciones donde los pacientes no se puedan movilizarse. Este equipamiento se utiliza en el diagnóstico del glaucoma”, especificó.Además, recibieron un aparato que se llama OBI (Oftalmoscopio Binocular Indirecto), que ayuda al diagnóstico especialmente de las enfermedades de la retina. Con él, se realiza el fondo de ojo, apreciando el doctor que al ser portátil permitirá utilizarlo tanto en el consultorio como en la sala de internación. “Siempre tenemos consultas de fondo de ojos por parte de los pacientes, sobre todo, aquellos que son diabéticos e hipertensos”, indicó.También, recepcionaron una nueva Montura Prueba Oftalmológica que “nos viene muy bien, porque la que teníamos ya era bastante vieja, esto se utiliza para hacer la prueba de los anteojos en los pacientes en consultorio de oftalmología”, pormenorizó Sánchez.Por su parte, la especialista en otorrinolaringóloga Erika Schuster, se mostró agradecida con el nuevo equipamiento para su área. Dijo que se trata de una segunda entrega de equipos, detallando que se trata de un Microscopio para microcirugía de laringe y otras patologías; un Frontoluz para examen de consultorio; y otros equipos básicamente para quirófano.Señaló que “el hospital no contaba con estos equipamientos y, por lo tanto, es un gran avance para la salud de nuestros pacientes”, ya que permitirá ir resolviendo un gran número de casos referidos a la especialidad de otorrinolaringología y brindar “a partir de ahora un mejor servicio”, subrayó la profesional.La contadora Clara de la Silva, quien se desempeña en la administración del Hospital Central fue la encargada de brindar detalles de la entrega de elementos por parte de FONTEX. “Estamos muy contentos porque hemos recibido una gran cantidad de insumos que son tanto para el personal del hospital como para los pacientes, para su mejor atención”.En detalle, se trata de 400 juegos de sábanas, 125 frazadas polares y 1.250 barbijos bicapa, estos últimos son para el personal auxiliar y administrativo, los cuales son lavables. Y además, batas hospitalarias para aquellos pacientes que se encuentren internados o deban realizarse estudios.En tanto, recordó que la semana pasada también desde el programa provincial textil se recibieron guardapolvos para todo el personal, ambos y equipos para cirugías, como ser camisolines, fundas de mesa y ambos para el quirófano.Puso de relieve que la distribución de estos elementos hechos por manos formoseñas “son fundamentales para la protección y la seguridad del personal de salud, así como para nuestros pacientes para su mayor confort, quienes son nuestra prioridad”.En tanto, la jefa de atención de Consultorios externos del Hospital Central, Clara Ramírez, precisó que actualmente se dan 200 consultas diarias que se realizan de lunes a viernes desde las 7 horas y que, si bien hay reducción de turnos por la situación de emergencia por la pandemia de COVID-19, actualmente todas las especialidades se están atendiendo.En ese sentido, marcó que durante el contexto de pandemia los turnos son programados. “El paciente que solicita un turno debe contar con la derivación del médico de su centro de salud u hospital de referencia, así ingresa al sistema del hospital y se le otorga el turno. De allí cada centro de salud debe informar vía telefónica o al contacto que haya dejado el paciente el día y el horario de la consulta”, explicó.Por último, indicó que durante este tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio disminuyeron las consultas por enfermedades respiratorias, lo cual se debe, al uso del barbijo. “Nos protege no solamente del virus del COVID-19, sino también de todas aquellas enfermedades de vía respiratoria”, expresó la doctora Ramírez.Detallaron que, en el caso de la especialidad de otorrinolaringología se trató de: un aspirador de uso continuo, un microscopio quirúrgico, un frontoluz led. 