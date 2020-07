Dengue: Sin transmisión comunitaria en la provincia

El director de Epidemiología y del Hospital Central de Formosa, Dr. Mario Romero Bruno, aseguró que este estatus es fruto de la intensificación de las acciones por parte del Estado provincial y la colaboración de los vecinos en la limpieza de sus patiosEn el mundo se han reportado hasta el momento al menos 1.1 millones de casos de dengue -América Latina concentra el mayor número de infectados- y, en Argentina se informó semanas atrás cerca de 55 mil nuevos casos (según el Boletín Epidemiológico publicado el 14 de julio por el Ministerio de Salud). En este marco, Formosa solo reportó 5 nuevos casos de la enfermedad en la última semana.El director de Epidemiología y del Hospital Central de Formosa, Dr. Romero Bruno, advirtió que los trabajos se intensificaron luego de los picos de dengue que se produjeron a fines de marzo y principios de abril en Formosa, lo que hoy permitió a la provincia obtener estos resultados -que frente a este escenario de aumentos de casos- reflejan la correcta política y la solidez del sistema sanitario provincial.“Esta enfermedad viral afectó a muchas personas durante este año en toda la región, en los países vecinos y en nuestra provincia también (…) por lo que se intensificaron las acciones comunitarias, y cada vecino colaboró limpiando sus patios y eliminando los criaderos. Dando como resultado que en la última semana sólo se hayan registrado 5 casos en distintos barrios, aislados uno de otros, o sea que no hay en este momento una transmisión comunitaria de dengue”, explicó el especialista.En este sentido, recalcó que si no existen los criaderos ni los reservorios, tampoco existe el mosquito, por ende, no hay dengue. “Es la única manera de prevenir esta enfermedad”, sentenció.Cronograma “Lucha contra el dengue”Sobre las actividades relacionadas con la lucha contra el mosquito transmisor del dengue, se informó en el parte de prensa diario que el día miércoles 29, se llevarán a cabo controles de focos y tratamientos con larvicidas en el barrio San Baltazar de Laguna Blanca y en el centro de Ingeniero Juárez. Mientras que en la ciudad capital, se realizará en los barrios San Francisco, Virgen del Rosario, Urbanización Maradona y San Miguel.En tanto que el trabajo de descacharrizado se realizará en el barrio Eva Perón (en conjunto con el municipio capitalino) y en el Urbanización España (junto a Vialidad Provincial).El frío no elimina al dengueSobre el final, el epidemiólogo Romero Bruno hizo hincapié en que “las bajas temperaturas en la provincia, no eliminan la probabilidad de que hayan casos de dengue”.Recordó que para que el mosquito pierda su actividad tienen que pasar por lo menos dos semanas con temperaturas menores a 12 grados, “lo que quiere decir que el trabajo continúa, sobre todo prima el trabajo en conjunto con las acciones de Gobierno, las brigadas sanitarias recorriendo las casas y la responsabilidad de cada uno de cuidar su propio patio, ya que sólo así podemos continuar con estos resultados”, cerró.