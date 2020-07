Cuerpo de Bomberos de la Policía intervino en 73 incendios de pastizales en julio

Durante el transcurso del mes de Julio el Cuerpo de Bomberos acudió a 73 intervenciones por incendio de pastizal en toda la provincia, en su mayoría con peligro de propagación a viviendas o zonas cercanas a rutas nacionales y provinciales.El clima de la zona, altas temperaturas, los fuertes vientos, son causas para la propagación descontrolada de los incendios de pastizales, dentro y fuera del ejido municipal, sectores periféricos de la ciudad y zonas rurales de nuestra provincia, como así también muchas veces la imprudencia de las personas que lo provocan.Por otra parte, el humo provocado por incendios de pastizales a la vera de la ruta, constituye un peligro constante ya que reduce al máximo la visibilidad de los conductores, condición fundamental para tener seguridad al momento de circular.Estas situaciones, ponen en riesgo bienes materiales, el medio ambiente, animales, como así la integridad física de las personas.En ese sentido en lo que va transcurriendo el mes de Julio el Cuartel Central del Cuerpo de Bomberos y sus destacamentos llevan realizando 73 intervenciones en todo el territorio provincial por esta situación, por lo que para evitar ello recomiendas:* No realice quema de basuras, pastizales, en presencia de fuertes vientos, que puede llegar a iniciar un incendio y propagar sus llamas a las viviendas lindantes, con daños que se puedan lamentar.* Si su vivienda se encuentra rodeada de terrenos baldíos, es conveniente que efectúe alrededor de la muralla y/o tejido de su domicilio, una limpieza de los arbustos y pastos en un área perimetral de no menos de un metro, a fin de evitar la propagación de las llamas hacia su predio.* Si viaja por la ruta, no arroje colillas de cigarrillos, vidrios u otros objetos que reflejen la luz del sol, teniendo en cuenta que las temperaturas y más aún en esta zona son muy elevadas y pueden iniciar un incendio.En caso de urgencias o emergencias, comunicarse a la línea gratuita 911, o la línea baja del Cuerpo de Bomberos 4428-888.Tampoco se debe jugar con los teléfonos de emergencia, porque alguien más puede necesitar auxilio mientras se atienden llamadas falsas.