COVID en Formosa: sin casos positivos ni sospechosos nuevos

En un nuevo parte, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, informó que en las últimas 24 horas se realizaron 55 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. Del mismo modo, no se reportan casos sospechosos a coronavirus por protocolo.En ese marco, los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes: 78 diagnosticados; 63 recuperados; 15 pacientes internados (14 asintomáticos, 1 con síntomas leves); y 3502 test realizados a la fecha con 2,23% de positividad.Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes: 419 camiones de carga ingresaron a la provincia; 9.205 personas y 4901 automóviles fueron controlados en la vía pública; se libraron 74 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y a 478 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.En lo que respecta a los datos semanales de los controles bromatológicos de la Municipalidad de la ciudad de Formosa, se detallaron: se inspeccionaron 38 comercios; se realizaron 30 actas de infracción; se decomisaron 480 kilos de mercadería vencida y 190 litros de bebidas; y se clausuraron preventivamente 28 locales.Un desafío que requiere compromisoPor último, el organismo sostuvo: “esta pandemia pone a prueba nuestras fortalezas como comunidad y como individuos. Debemos asumir que estamos ante un desafío de largo aliento que requiere, además de nuestro compromiso, la resistencia espiritual, física y entereza mental para no bajar los brazos en esta lucha”.Y concluyó: “Nos mueve la firme vocación de transitar este tiempo con salud y el mayor bienestar posible en un contexto crítico que pone en evidencia que las verdaderas soluciones nunca son individuales, sino colectivas”.