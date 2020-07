COVID-19: Sin nuevos positivos, Formosa se mantiene en un total de 77 casos diagnosticados

Este miércoles 8, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas se realizaron 120 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, dando todos ellos resultados negativos a coronavirus.Se incluyen aquí testeos realizados de manera progresiva al personal de salud de los hospitales de la Madre y el Niño, Central y el Interdistrital de Contingencia COVID-19, sumándose también al Hospital Interdistrital Nº 8, sin que se haya verificado ningún caso positivo a coronavirus.Al día de la fecha, no se reportan casos sospechosos en la provincia.No obstante, se continúan realizando testeos de manera permanente en el marco de la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos.En razón a los datos expuestos, la provincia de Formosa continúa con un total de 77 casos positivos a coronavirus diagnosticados hasta el momento. Asimismo, son 61 las altas médicas otorgadas a pacientes recuperados hasta la fecha.Prosiguen internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 un total de 16 pacientes: siete varones y nueve mujeres. Todos se encuentran en buen estado general, evolucionado 15 de ellos sin síntomas al momento.Es así que de 77 casos diagnosticados en total, hay 61 pacientes recuperados en el sistema público de salud, permaneciendo 16 pacientes internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 3250 los test realizados en la provincia, con una positividad del 2,37%.Ingresos al territorioEste martes ingresaron 590 camiones de carga a la provincia; en tanto que en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia fueron controladas 8912 personas en la vía pública, siendo judicializadas 165 por incumplir las restricciones de circulación.Se controlaron 5753 vehículos y se secuestraron 30 de ellos.A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron siete motocicletas.Asimismo, fueron notificadas 77 personas por no usar el barbijo en la vía pública.Casos diariosA su vez, desde el Consejo se remarcó que “este martes nuevamente se informó un récord de casos diarios a coronavirus en la República Argentina y el día anterior el récord de muertes diarias por COVID-19. Fueron 2979 casos en 24 horas, lo cual significan más de dos reportes positivos por minuto y fueron 75 muertes, lo que significa un fallecimiento cada 20 minutos”.“Esta realidad nos obliga a mantenernos alertas y ser muy responsables en el cumplimiento de las medidas sanitarias de cuidado individual y comunitario, máxime cuando en nuestra provincia no se verifican casos positivos en los últimos ocho días”, se subrayó, recalcando que “mantener este estatus sanitario y proteger nuestra salud, la de nuestros seres queridos y la de toda la comunidad está en las manos de cada uno de nosotros”.