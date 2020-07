COVID-19: Se analizaron 166 test en las últimas 24 horas, todos dieron negativo

“Mantener nuestro status sanitario es posible con el compromiso y la responsabilidad de cada uno de nosotros”, se remarcóEn las últimas 24 horas se analizaron 166 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus, comunicó el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 en el parte informativo de este viernes 31 de julio.Según se informó, en la reunión de trabajo del día de la fecha, presidida por el gobernador Gildo Insfrán, se analizaron y evaluaron diversos aspectos de la situación del coronavirus en la provincia.En ese sentido, se indicó que en las últimas 24 horas se analizaron 166 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos.Asimismo, no se reportaron casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19.ClorindaEn relación a la situación epidemiológica de Clorinda, se puntualizó que los 80 hisopados realizados en el sector comercial conocido como barrio Chino dieron todos resultados negativos a coronavirus.“Destacamos el compromiso que demuestran el pueblo y las autoridades locales de dicha localidad para afrontar esta situación, que requiere de tan solo siete días más de cuidado estricto para superarla, protegiendo así la salud de toda la población”, se subrayó desde el Consejo.Datos acumuladosEs así que al día de la fecha la provincia de Formosa posee un total de 82 diagnosticados y 72 recuperados.Los pacientes internados son ocho, todos asintomáticos. Los casos en tránsito con egreso de la provincia son dos, en tanto que la cantidad de test realizados a la fecha suma 5572 (1,47% de positividad).ControlesEn cuanto a los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, son 647 los ingresos de camiones de carga, 13.243 personas y 5780 vehículos controlados en la vía pública y 193 vehículos infraccionados por restricción de circulación y patentes; y 557 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.DengueRespecto de la lucha contra el dengue, se señaló que este sábado 1º de agosto se realizará la tarea de fumigación espaciał en la zona céntrica de la ciudad capital.Haberes estatalesEn otro orden, se remarcó que se continúa con el cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado provincial.Este sábado 1º de agosto finalizará el pago de haberes a los jubilados provinciales con DNI terminados en 7, 8 y 9.Cifras récord en el paísA su vez, desde el Consejo se puso de resalto que este jueves se reportaron cifras récord de casos positivos de COVID-19 en el país, así como en la vecina República del Paraguay.En Argentina se notificaron 6377 casos positivos, con 153 fallecidos, cifra también récord. “Esto quiere decir que en el país se detectó un caso positivo cada 13 segundos y un fallecimiento cada nueve minutos”, se advirtió.Se hizo notar que este contexto “pone en perspectiva las decisiones de política sanitaria tomadas por gobernador Insfrán presidiendo este Consejo y las acciones que hemos llevado adelante juntos para cuidar a todos los formoseños, pues también este jueves Formosa fue la única provincia que no reportó casos positivos ni tampoco tenemos que lamentar fallecidos por coronavirus hasta la fecha”.“Mantener nuestro status sanitario es posible con el compromiso y la responsabilidad de cada uno de nosotros, actuando solidariamente en comunidad”, se recalcó, exhortando a seguir “cumpliendo todas las medidas sanitarias y protocolos vigentes para seguir cuidando de la salud y la vida propia, de nuestros seres queridos y, con ello, la de todos los formoseños y las formoseñas”.