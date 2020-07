Compromiso y responsabilidad docente

Docentes de las diversas modalidades y niveles que componen el Sistema Educativo Provincial, interpelados por el compromiso y responsabilidad, llevan adelante una extraordinaria labor para garantizar la continuidad pedagógica de sus estudiantes, fortaleciendo los vínculos y modos de trabajo.Esta situación atípica e impensada, modificó los procesos de enseñanza-aprendizaje y ante los nuevos desafíos y acordes a los contextos reales, múltiples formas y herramientas digitales son utilizadas en la tarea diaria de los profesionales de la educación, con el fin de propiciar el apoyo necesario y que el derecho a la educación no se interrumpa durante esta crisis mundial.Al respecto, la directora de Educación Inicial, profesora Olga Lotto, sostuvo: “Hoy nos encontramos ante un escenario totalmente diferente al que estamos acostumbrados, realmente nos cuesta adaptarnos, nos cuesta aceptar porque como es característica de la Maestra Jardinera, el abrazo y el beso, yo creo que en este caso, no lo podemos hacer de forma física pero desde el corazón están todos presentes. Vaya desde aquí, un reconocimiento a todo ese equipo de conducción, a las docentes, a las cocineras, a los padres porque tenemos instituciones donde la familia está colaborando para cocinar y servirle el plato de comida caliente a nuestros niños. Realmente, es un trabajo silencioso y digno de destacar”.En el camino de nuevos aprendizajes, los educadores profundizan las resoluciones N° 314/12 "Líneas de Política Educativa Provincial para el Enfoque de Desarrollo de Capacidades y Escolarización Plena" y la Resolución N° 536/19 "Línea de Política Educativa Provincial para el Enfoque de Desarrollo de Capacidades Socio-Afectivas y Espirituales en el Sistema Educativo de Formosa”, promoviendo la participación e involucramiento de los estudiantes, enriqueciendo las prácticas de enseñanza.“Gracias a la tarea tesonera y titánica de todos los maestros formoseños, nuestros niños siguen vinculados al Sistema Educativo Provincial, por eso, mis cordiales afectos y mis saludos y agradecimiento a todos los maestros de grado, a los colegas directores de las diferentes escuelas y principalmente, el aprecio y el saludo a los queridos cocineros y cocineras. Gracias a ellos, nuestros niños todos los días están recibiendo el Servicio Social Nutricional, que está garantizado dentro de lo que enmarca la política educativa del Gobierno Provincial”, expresó el director de Educación Primaria, Prof. Juan Ignacio Meza.Desde que comenzó la pandemia, los distintos niveles educativos, tuvieron que modificar sus prácticas para transitar de manera operativa este nuevo escenario, incorporar experiencias pedagógicas sobre la marcha y replantear sus dinámicas para actuar rápidamente y cumplir con su misión, la de educar.“Estamos intentando transitar de la presencialidad a la virtualidad que no es un pasaje fácil ni sencillo y hoy, quiero destacar, el trabajo que están llevando a cabo nuestros equipos de conducción de los institutos, los colegas docentes y también los alumnos. Fundamentalmente, hacer un agradecimiento especial, a los centros de estudiantes, a los delegados de cursos que son los que sostienen, los que acompañan y son realmente solidarios con los alumnos que transitan algún tipo de dificultad en este momento porque no todos tienen la posibilidad de la conectividad o de dotación tecnológica.Agradecer a todos, agradecer para que este tiempo sea llevado de la mejor manera posible, que todos podamos ser partícipes de este proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos transitando en un año atípico. Muchas gracias a todos y esperemos que muy pronto, podamos volver a la presencialidad y mientras tanto, poniendo énfasis en la solidaridad y el acompañamiento a nuestros alumnos”, dijo el director de Educación Superior, Prof. Néstor Rigonatto.