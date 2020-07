Alumnos de Ingeniería Forestal y Zootecnia presentaron proyectos a través de Zoom

Estudiantes de las cátedras de Sociología y Extensión Forestal y Extensión Rural de Ingeniería Forestal y Zootecnia, correspondientes a la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), expusieron sus proyectos a través del sistema de videoconferencias Zoom, a los fines de regularizar las asignaturas.“Las cátedras de Sociología y Extensión Forestal y Extensión Rural se abocan a humanizar la formación técnico específica del futuro ingeniero, es decir que se trata de que el alumno adquiera las herramientas metodológicas para desarrollar su profesión en lo social, ya que trabajará con y para las personas en su futuro”, explicó la docente titular, Dra. Ing. Myriam Ayala.Indicó que ante la coyuntura generada por la pandemia del COVID-19, que llevó al dictado online de las clases, “fue todo un desafío no perder el rumbo hacia esa humanización y promover la empatía, la solidaridad y el contacto, que en ningún momento se perdió porque las clases prosiguieron desarrollándose en la cuarentena”.“Lo más difícil de esta etapa o de esta modalidad de cursada virtual fue la vinculación con el territorio, no obstante la logramos a través de seminarios abiertos e inclusivos. Gestionamos con instituciones que tienen vasta trayectoria y experiencia en la temática en territorio y conseguimos que esos expertos accedan a dictarnos los seminarios”, dijo.Resaltó que la realización de estas actividades formativas permitió que “hoy que estos trabajos tengan actualidad y aplicación a la realidad concreta nuestra y que mejorados puedan ser presentados en cualquier convocatoria que se encuentre abierta”.Por su parte, el profesor adjunto Ing. Nery Maza comentó que “hubo una presentación de todos los trabajos por parte de los alumnos, ya que es un requisito que está establecido en las cátedras para que regularicen las materias. Se trata de la elaboración de un proyecto grupal, con lo cual se conformaron cinco grupos de dos y tres alumnos que elaboraron un proyecto”.“Fue todo un aprendizaje tanto para nosotros como para nuestros alumnos porque en este tiempo hemos tenido que aprender y amigarnos con la tecnología necesaria para el dictado de las clases. Toda esa labor dio sus frutos con el cierre y la presentación de estos proyectos, donde vimos trabajos muy interesantes y actualizados a este contexto”, enfatizó.ExposicionesLos proyectos expuestos fueron: “Proyecto de capacitación para productores agropecuarios sobre implementación de sistemas silvopastoriles en plantaciones de Prosopis alba del Departamento Pilcomayo” de Andrea Cubilla y María Laura Riquelme; "Eco Huertas en Casa" de Merlina Bravo Graells, Blas Alejandro Short y Emanuel Crispulo Javier Torales; "Compost, tu futuro no es desechable" de Alicia Aranda y Gloria Martínez; "Para la tierra: el compost" de Gabriela Álvarez, Milagros Jojot y Gabriel Agustín Leiva; "Construcción de gallineros para gallinas ponedoras en la localidad de Ibarreta" de Mariana Benítez y Karla Obregón; y "Proyecto de asesoramiento de inseminación artificial para medianos productores de Laishí, Formosa" de Martín Ojeda, Diego Ramírez, Rodrigo Islini y Hernán Cornejo.