“Ahora tendremos un centro ambiental de residuos acorde a las necesidades de una gran ciudad”

Detalles

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, pormenorizó sobre el proyecto del centro ambiental de recuperación y disposición final de residuos sólidos de Formosa, luego de que el gobernador Gildo Insfrán anunciara el llamado a licitación para la contratación del diseño, construcción y operación del mismo, el cual ya fue publicado en el Boletín Oficial.“En la mañana de este jueves, el gobernador Insfrán anunció el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la ciudad capital de Formosa”, expuso el ministro.Puso de relieve que “esta obra tiene una historia de muchos años, lamentablemente, sin concretarse hasta ahora”, recordando que en el 2013 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una consultoría realizada para Formosa para este programa cuyas siglas son GIRSU, que es un préstamo del BID, y determinó que en la provincia tres localidades iban a tener estas modernas plantas de tratamiento de residuos sólidos y, a su vez, dos de ellas, Pirané y Las Lomitas, también harían el tratamiento de residuos de localidades cercanas.“En el 2014 ello fue aprobado por el BID y en el 2015 cambia el Gobierno Nacional –rememoró-. Posteriormente, quien estaba a cargo del área de Medio Ambiente, el rabino Sergio Bergman, nos comunica que se había decidido que solamente la planta de la ciudad capital quedaba en este Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y que las otras dos localidades, Pirané y Lomitas, no lo iban a integrar”.Lamentó que “en los cuatro años de gestión de Macri el secretario de Medio Ambiente (Bergman) no concretó esta obra”, mencionando que no obstante “retomamos nuevamente el diálogo provincia-Nación con el actual ministro de Ambiente (Juan Cabandié) y este 16 de julio se dio esta importante comunicación en el Boletín Oficial”.“Es una muy buena noticia para todos los que vivimos en la ciudad capital de Formosa por el hecho de poder contar con una construcción y operación de un centro ambiental de recuperación y disposición final de residuos acordes a las necesidades de una gran ciudad, como es Formosa”, destacó el funcionario.En el Boletín Oficial se publicó el llamado a Licitación República Argentina Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) Préstamo BID 3249/OC-AR “Contratación del diseño, construcción y operación de centro ambiental de recuperación y disposición final de residuos sólidos Formosa” GIRSU-A-97-LPN-O 1.Según se detalla, la República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos para la contratación del diseño, construcción y operación de centro ambiental de recuperación y disposición final de residuos sólidos Formosa - GIRSU-A-97-LPN-O.El costo estimado de la obra es de $692.929.583,58 y tiene un plazo estimado de ejecución de 35 meses.La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada: Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, y abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se definen en dichas publicaciones.El documento de licitación podrá ser descargado de la siguiente página web https://www.argentina.gob.ar/ambiente/licitacionesespeciales, o solicitado al correo electrónico: diprofexadqui@ambiente.gob.ar a partir del día 16 de julio de 2020.Las ofertas deberán hacerse llegar a más tardar a las 15 horas del 19 de agosto de 2020.Finalmente, cabe señalar que, en relación a la pandemia COVID-19, el acto de apertura podrá realizarse de forma remota, y en ese caso se les informará a los interesados el link de acceso que les permitirá participar del mismo.