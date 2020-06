Zanín: “Prácticamente el 80% de la actividad económica está trabajando en Formosa”

El presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF), el contador Enrique Zanín, analizó la situación económica del país ante el avance del COVID-19, marcando que en la provincia “prácticamente el 80% de la actividad está trabajando”.Respecto del panorama económico nacional, opinó que “depende de la zona. Creo que hay que dejarlo bien en claro. Hay regiones que se están recuperando, otras más o menos y algunas donde es muy complejo el tema, como Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el aumento de (los casos) de la pandemia fue importante”.Indicó que en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ante el avance del virus, “hay un perjuicio para las pequeñas y medianas empresas”, apuntando que “también hay otras provincias como por ejemplo el Chaco, donde existe otro problema grave”, teniendo en cuenta que “prácticamente el 80% del abastecimiento se hace desde la vecina provincia, ya que allí se encuentran las grandes cadenas distribuidoras”.En ese sentido, resaltó lo abordado y convenido en el marco del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de Formosa, donde se estipuló el protocolo para el transporte de alimentos no perecederos, perecederos y cargas en general.El mismo está vigente desde el 10 de junio pasado, con el objetivo de la prevención sanitaria evitando la circulación de camiones a diferentes puntos de la ciudad capital y de la provincia.“Estamos totalmente de acuerdo en que debemos tomar todas las prevenciones correspondientes para evitar que el virus circule dentro de la provincia –subrayó Zanín-. Hoy (el virus) está circunscripto al centro de aislamiento del Juan Pablo II”.Sobre el ingreso de camiones, explicó que “todas aquellas empresas que vienen de afuera y van a un solo comercio no van a tener ningún tipo de inconveniente de ingresar al mismo, pero si son más comercios ya no porque justamente lo que se busca evitar es la circulación. Y aquellas firmas proveedoras que lo consideren pueden presentar qué alternativas tienen”.“Por día, en la ciudad capital, circulan cerca de 700 camiones y si vamos al nivel de tránsito en las rutas estamos hablando casi de tres mil camiones, realmente es importante la circulación y sobre todo la internacional, con las vías hacia Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, etcétera”, graficó el titular de la FEF.Consultado sobre la reactivación económica, manifestó que “en Formosa, prácticamente en el 80% de la actividad se está trabajando”, restando aún lo que es hotelería y gastronomía, los que “no están pudiendo abrir sus puertas por la cuestión sanitaria”.“Se entiende perfectamente la preocupación que hay en estos sectores porque la situación es bastante compleja para ellos, pero también está la otra parte, la humanitaria. Tenemos que ver a la persona como primera cuestión, porque la economía puede existir, pero si no está la persona no”, esclareció, afirmando que “eso es lo que tenemos que defender y es así que estamos muy de acuerdo con las decisiones que ha adoptado el Poder Ejecutivo Provincial (PEP)”.