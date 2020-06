Cuatro nuevos positivos de COVID-19 se diagnosticaron en Formosa

FOTO ARCHIVODieron negativos los dos casos sospechosos de personas que se desempeñan como personal de saludEl Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas fueron diagnosticados cuatro nuevos positivos de coronavirus, por lo que Formosa registra un total de 47 casos (tres mujeres y 44 hombres), remarcando que, a partir de los datos existentes hasta la fecha, no se verifica circulación viral.Así lo consignó este lunes 22 el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, al efectuar la lectura del parte informativo 101 del Consejo.También participaron de la conferencia de prensa el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno; y el jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC), el doctor Julián Bibolini.En ese marco se precisó que en las últimas 24 horas se diagnosticaron cuatro casos positivos a coronavirus. Se tratan de los cuatro casos sospechosos reportados este domingo correspondientes a los hombres de 28, 46, 53 y 59 años pertenecientes al circuito 1 del Centro de Alojamiento Juan Pablo II, que presentaron síntomas leves, por lo cual se encontraban aislados en el Hospital Distrital Nº 8.Ante el resultado positivo de sus análisis, fueron derivados cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad correspondientes al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.A su vez, con relación al personal de salud reportado también este domingo como casos sometidos a estudio, se confirmó que los resultados de ambos fueron negativos a coronavirus.Además, se comunicó que al día de la fecha no se reportan casos sospechosos en la provincia.En tal sentido, se recordó que, por protocolo, se define como caso sospechoso a toda persona que presente dos o más de los siguientes síntomas: temperatura mayor a 37,5º, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria o trastorno del gusto o del olfato, sin otra causa que los explique, y que en los últimos 14 días haya ingresado a la provincia o haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19.Además, se consideran casos sospechosos al personal de salud que presente dos o más de los síntomas referidos, y que haya asistido a un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 sin elementos de protección personal.Es así que la provincia de Formosa lleva diagnosticadas, hasta la fecha, 47 casos positivos a coronavirus: tres mujeres y 44 varones. El 75% de los casos detectados fueron de personas asintomáticas.La totalidad de estos pacientes continúan internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, encontrándose en buen estado general. De ellos, 37 evolucionan sin síntomas a la fecha, nueve evolucionan con síntomas leves y un paciente presenta síntomas moderados, continuando su evolución de manera favorable.Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2325 los test realizados en la provincia.Cabe destacar que desde la implementación de la estrategia de control de ingresos y cuarentena obligatoria en la provincia, fueron 4254 las personas que ingresaron al territorio provincial desde marzo hasta la fecha con intención de permanencia, de las cuales el 1,1% dio resultado positivo a coronavirus.A partir del agravamiento de la evolución epidemiológica del coronavirus en el país, el 21 de abril se implementó el programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia, siendo 1134 las personas que ingresaron sucesivamente en los Centros de Alojamiento Preventivo hasta el 12 de junio.“Estas medidas sanitarias permitieron que el virus haya sido detectado aún en sus formas asintomáticas y atípicas, posibilitando una rápida acción de bloqueo y control”, se subrayó desde el Consejo, remarcando que “esta estrategia sanitaria nos permite afirmar que, a partir de los datos existentes hasta la fecha, no se verifica circulación viral entre los 640 mil formoseños”.Asimismo, fueron controladas 8592 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 292 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 5900 vehículos y se secuestraron 55 de ellos.A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron seis automóviles y 17 motocicletas.Además fueron notificadas 132 personas por no usar el barbijo en la vía pública.Respecto de la campaña de lucha contra el dengue, este martes 23 de junio continuará la fumigación espacial contra el dengue en Laguna Naineck, Laguna Blanca, El Espinillo, Misión Tacaaglé, Clorinda, Pirané, Las Lomitas, Ingeniero Juárez y Formosa Capital.A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación proseguirá en los mismos barrios y localidades mencionados.“Comprovincianos, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos advierte que estamos en fase de aceleración del coronavirus, con un millón de nuevos casos en el mundo en tan solo ocho días y con epicentro en América Latina”, se advirtió desde el Consejo.Se puso de relieve que “la evolución epidemiológica que observamos en el país y la región nos indica que debemos estar más alertas y cuidadosos de cumplir con todas las medidas que han sido dispuestas”, recalcando que “tenemos una situación sanitaria sin circulación viral en la provincia: cuidemos este estado con mucho celo, pues ningún interés personal puede estar por encima del interés general del pueblo de Formosa. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y nosotras”.“No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, se insta finalmente.