Veda comercial: reunión de coordinación de autoridades

Desde el 1 de Junio está habilitada la pesca comercial y extracción de carnada viva (moreneros) en Formosa, actividad que nuclea a 630 familias, como excepción al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Estado nacional en el marco de la pandemia por Coronavirus.El organismo de aplicación es el Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia, que trabajó el protocolo correspondiente de bioseguridad e higiene. Por ello el director de Registro, Control y Fiscalización Orlando Mendoza mantuvo una reunión con funcionarios policiales que trabajan en el cuidado del recurso.“Tenemos el registro de pescadores comerciales, donde están incluidos los extractores de carnadas vivas. Utilizan elementos de captura masiva, tanto el mallón como el espinel, a diferencia del pescador deportivo, que utiliza cañas de pescar hasta tres anzuelos” explicó el funcionario provincial.El protocoloEl protocolo determina que se realizará la pesca de lunes a viernes de 8 a 19 horas, según lo establecido por la veda extendida, con turnos distanciados de media hora para cada embarcación. Del mismo modo, sábados y domingos, la actividad queda prohibida.Sólo podrán desembarcar en los puertos de Prefectura presentes en la provincia, como el Puerto Formosa, Puerto Colonia Cabo, Destacamento Bouvier, Destacamento Dalmacia y Destacamento Herradura; y en caso de que no exista un Destacamento de Prefectura próximo, la Dirección de Registro, Control y Fiscalización podrá indicar sitios de desembarcos seguros y controlados.Las mismas serán registradas por la Prefectura o el agente de control en una planilla con los respectivos turnos para evitar aglomeraciones. En el caso de no cumplir el cronograma, los pescadores estarán sujetos a sanciones. Y no está permitido embarcar o desembarcar en lugares no habilitados, como tampoco el montaje de campamentos en la zona de ribera.Para la extracción de carnada viva:Podrán hacerlo de Martes a Sábado de 8 a 19 horas.Equipos de no más de dos personas, con redes del tipo cuatro con medidas mínimas de 2 metros por dos metros o redes de arrastre de por lo menos dos metros de longitudNo podrá haber más de un equipo en el mismo lugar de extracción con una distancia mínima entre los distintos grupos.Precauciones básicas de desinfección, seguridad y limpieza para la actividadEs obligatorio el uso del barbijo, controles de temperatura corporal y chequeo de otros posibles síntomas de coronavirus.Deberán disponer de artículos de limpieza personales para la desinfección continúa de los elementos utilizados.