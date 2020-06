El intendente de la ciudad de Clorinda, Manuel Celauro, destacó el acompañamiento y apoyo del Concejo Deliberante y su comunidad, lo que permitió un aumento en la recaudación.“No estábamos muy bien porque en este contexto nos encontramos con una caída importante de la coparticipación, las máquinas no salen al cien por cien y tuvimos que tomar algunas medidas”, comenzó Celauro.En este sentido, el intendente dijo que “Hemos recurrido a la gente y la gente ha respondido: En una conferencia de prensa yo les expliqué sobre la caída de la coparticipación, el peligro que corríamos al no poder pagar aguinaldo a los municipales y también les dije que nosotros hace 8 años estamos al lado de la gente, en la inundación, con el medio tornado en El Porteño, con la sequía, la municipalidad siempre estuvo al lado de la gente y por eso también ellos nos acompañan en las elecciones. Les dije que la municipalidad necesita de ellos, y gracias a Dios respondieron”.Celauro informó que, desde el municipio, se demostró “austeridad”, se disminuyeron los gastos y el objetivo era aumentar la recaudación, lo que está sucediendo en la actualidad, “Empezó a mejorar la situación, desde el 1 de junio ya hemos duplicado la recaudación de la municipalidad de Clorinda y eso me llena de orgullo y satisfacción”.“Lo que yo menos quiero hacer es tocar el sueldo a los municipales porque de por sí ganan muy poco, tenemos que garantizar el pago del aguinaldo, me preguntaba ¿cómo hacemos? Nos comprometimos en bajar 2 millones de pesos en gastos y por el otro aumentar 2 millones la recaudación; para equilibrar los números y llegar con una reserva de 7 u 8 millones de pesos y así poder pagar aguinaldos este fin de mes”, agregó el jefe comunal.Asimismo, Celauro destacó que el acompañamiento del Concejo Deliberante es muy importante, “me están dando una mano muy grande, se priorizó la gente y la ciudad por sobre las diferencias políticas partidarias que uno podría tener”.Sobre las obras en la localidad, destacó el 99 % de ripio de las calles clorindenses, “las que no están con asfalto tienen ripio y prácticamente erradicamos el barro de la ciudad”, aseguró que las obras continúan y se mantiene el trabajo con el alumbrado público.Sobre el nuevo coronavirus, el jefe comunal valoró las decisiones políticas del Presidente Alberto Fernández, como también del Primer Mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez, “al estar en plena frontera eso se valora mucho, Paraguay está muy bien también y acá tenemos que destacar que pese al desastre de la economía Argentina a causa de la gestión de Mauricio Macri, Fernández se maneja muy bien”.Por otra parte, puso en relieve que los controles fronterizos estén organizados y coordinados y que los camiones ya no queden sobre la ruta.“Con el Gobierno de la provincia, pudimos separar los camiones y ya no quedan parados en la ruta, nos dio una mano muy grande para organizar al tránsito internacional en una playa y lo que sean camiones para la ciudad de Clorinda, en otra playa, además todos son fumigados”, culminó Celauro.