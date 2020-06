Salutaciones en el Día del Graduado en Ciencias Económicas 2020

Hoy 02 de junio, celebramos el Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas en conmemoración del nombramiento de Manuel Belgrano, quien fuera el primer secretario del Consulado de Comercio, hecho ocurrido en el año 1794.

En esa función, Belgrano, escribió las Memorias, y a través de ellas, propagó las doctrinas económicas en boga entonces en Europa, y propuso iniciativas a favor del mejoramiento material de la comunidad. Por eso se considera al Dr. Manuel Belgrano el primer economista de la Argentina.La fecha se instauró en el año 1980, cuando por decisión de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, resolvieron, el 19 de noviembre de ese año, unificar la celebración del «Día del Graduado en Ciencias Económicas», en el ámbito de todo el país, fijando como: «Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas», todos los 2 de junio.Hoy nos toca un tiempo diferente al que veníamos acostumbrados, no tendremos esos tradicionales festejos, no tendremos nuestra tradicional fiesta de todos los años.…Nos encuentra insertos en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto a razón de la pandemia mundial por el CORONAVIRUS - COVID-19.No obstante a ello, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa quiere hacer llegar a todos sus matriculados, este 2 de Junio, el cordial saludo en conmemoración de la celebración DIA DEL GRADUADO EN CIENCIAS ECONOMICASQueremos aprovechar la oportunidad para hacer conocer a nuestros matriculados una serie de acciones que venimos implementando estos tiempos, con la premisa siempre puesta en mejorar el hacer cotidiano de nuestros matriculados… más aun en tiempos tan complejos que nos toca atravesar….Las circunstancias de esta pandemia nos obligaron temporalmente a cerrar nuestras puertas físicas, pero no obstante a ello, no dejamos de estar cerca y buscamos de manera casi inmediata alternativas para poder atender a nuestros matriculados, habilitado nuevos canales digitales de comunicación, que permitieron a nuestros profesionales, continuar su labor desde casa, efectuar consultas a secretaria técnica, e incluso , someter a verificación y posterior certificación de trabajos, con asignación de turnos y medios alternativos de traslado de documentaciones, buscando con ello atender las necesidades de nuestros matriculados, sus clientes y los distintos organismos que interactúan con la labor del profesional.En línea con lo anterior, siempre tuvimos presente que esta nueva modalidad, con restricciones al desplazamiento de los profesionales, podría acarrear una merma o demora en el cobro de honorarios por parte de los mismos, y en función a ello fue, se resolvió la postergación del cobro de la Matricula Anual, que justamente debería estar venciendo en este mes de junio, como históricamente lo fue, trasladándose al mes de Octubre, sin perjuicio de otras medidas que en relación a ello se puedan tomar a posterior.Con el avance en fases del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, logramos una apertura paulatina de las puertas físicas de la institución, con ello hemos invertido en recursos y la aplicación de protocolos sanitarios que nos permiten cuidar al personal de la institución, como así también a todos aquellos profesionales que puedan requerir acercarse al Consejo.Desde un primer momento nos pusimos a buscar nuevas alternativas virtuales de capacitación, hemos trabajo conjuntamente con la FACPCE en el ofrecimiento de nuevas capacitaciones y charlas on-line, y paralelamente a su vez desde nuestra institución hemos instrumentado de manera local y SIN COSTO para todos los matriculados, la modalidad HOME CAPACITACION, innovando con nuestras plataformas audiovisuales y canales de transmisión, gestionando con disertantes la posibilidad de cursos grabados para distribución entre los matriculados, como así también bajo la plataforma ZOOM cuya membresía fue contratada por el Consejo para comodidad de sus matriculados, y además con la posibilidad de generar interacción entre los participantes y el disertante.Son tiempos complejos, de cambios constantes, y en función a ello nunca hemos dejado de buscar facilitar la labor de los profesionales, hemos presentado sendas notas ya sea por iniciativa propia de este consejo, como también de manera conjunta con la FACPCE solicitando prórrogas, aclaraciones, simplificaciones y todo aquello que redunde en facilitar la tarea de nuestros profesionales.Desde un primer día, tuvimos la premisa de cuidado a nuestros profesiones, y en función a ello hemos actuado, en varias interacciones con los organismos pertinentes, en comunicación constante y con la oportuna presentación de solicitudes, acompañando siempre proyectos de protocolos de circulación que cuiden del profesional, pero atendiendo la necesidad de los mismos de circular y trasladarse para el cumplimiento de sus labores profesionales y a razón de las gestiones realizadas, se ha logrado la autorización respectiva, pudiendo hoy los matriculados, con la potestad delegada a esta institución adquirir sus certificados de circulación, para que cuidándose y tomando las medidas sanitarias pertinentes puedan trasladarse hasta sus oficinas u estudios.Es importante destacar que el profesional de las Ciencias Económicas, en este tiempo, siempre está listo, atento a las necesidades sus clientes, a tal punto que a veces hasta las hace propias, rol que desarrollamos con mucha vocación, y el que buscamos visualizar a la sociedad.Al profesional de las ciencias económicas, muchas veces le toca pilotear en plena tormenta, dedicando buena parte de su esfuerzo a informar, asesorar y acompañar a clientes y empresas, a fin de atravesar estos tiempos de incertidumbre, contribuyendo a que esas organizaciones se mantengan abiertas y se preserven los empleos.Es por ello que hemos realizado publicaciones en medios de comunicación masivos, buscando la concientización y valoración sobre nuestra labor, como así también hacer ver, que nuestros honorarios para ellos son una inversión y para nosotros nuestros ingresos.En estos tiempos que vivimos, el Profesional de las Ciencias Económicas, tendrá que reinventarse, minuto a minuto, y sin lugar a dudas este 2 de Junio, este año, este contexto, nos marcaran, seguramente ya no serán iguales los cursos a los que estábamos acostumbrados, las formas de trabajar, las interacciones con nuestros clientes, las reuniones que debamos presenciar, pero también debemos ser conscientes que aunque los cambios no sean fáciles, también constituyen oportunidades de mejora, y quizás se nos presenten nuevos modos, nuevas herramientas, y con ellos nuevas formas, y con ese espíritu innovador, emprendedor, resciliente y optimista que nos caracteriza, seguro saldremos adelante e incluso más fortalecidos.Que este Día “diferente” del Graduado Nos sirva para Reflexionar, y para festejar seguramente ya tendremos mucho más tiempo por delante!A todos les deseamos ¡