Romero Bruno: “El sistema de salud está más que preparado para enfrentar esta situación”

La mujer que fue detectada con COVID-19 positivo “está bien, es asintomática; tenemos que esperar la evolución de 14 días”

El director de Epidemiología y del Hospital Central de la provincia, el doctor Mario Romero Bruno, brindó precisiones sobre la primera paciente inmediatamente detectada a su ingreso a Formosa con coronavirus positivo, valorando al sistema de salud provincial, al remarcar que “está desarrollado sobre una base de muchos años”.

El especialista refirió que la rápida actuación para controlar el primer positivo se dio gracias a las decisiones políticas que convergen en una red de atención de complejidad creciente, y que “todos los días nos reunimos con el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, la cual es presidida por el gobernador Gildo Insfrán, éste es el resultado de ese trabajo y de esas decisiones”.

Marcó de relevancia el hecho de que las personas que ingresen a territorio formoseño cuenten con alojamiento y un seguimiento de salud diario durante 14 días, “esto nos da mayores garantías y seguridad, se evita una mayor propagación”.





“El sistema de salud de la provincia de Formosa se encuentra fortalecido por todas las medidas que se han tomado y el Hospital Interdistrital Evita es un orgullo para todos los formoseños por la tecnología e infraestructura que tiene, se encuentra destinado exclusivamente para atención de casos moderados o graves de coronavirus”, destacó Romero Bruno.





Sobre el caso positivo, el médico agregó que “es el primer caso, estamos en un momento en donde la pandemia está aumentando en la región; era esperable, lo veníamos hablando durante los últimos días; contamos con la infraestructura necesaria y con ambulancias del SIPEC para traslados en caso de ser necesario”.





Sobre el final, puntualizó que “se trata de un caso importado y gracias a las medidas preventivas de control y seguridad que tiene la provincia, el caso fue rápidamente detectado y bloqueado, tenemos que seguir con los controles y repetir los estudios a las 72 horas. La mujer está bien, se encuentra aislada y es asintomática, tenemos que esperar la evolución de 14 días. Estamos trabajando riesgo cero para el personal de salud y de seguridad, que se da gracias a las capacitaciones y evaluaciones que se venían dando”.





Protocolos para lograr riesgo 0





En el parte de prensa N° 89 del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, los especialistas brindaron especificaciones sobre el primer caso positivo y asintomático de la provincia.

El Dr. Mario Romero Bruno informó sobre los protocolos de seguridad que se cumplen con la paciente y cómo trabajan el personal de salud y policial en este contexto.





“Están dadas las condiciones para que las personas que tengan contacto con un caso de coronavirus tengan un riesgo 0, ésa es la consigna para el personal de salud o el personal policial”, precisó el médico.





En este sentido, informó que el personal afectado fue capacitado previamente sobre “cómo colocarse los elementos de seguridad primero; segundo, pasaron por una evaluación para constatar que la capacitación haya dado resultado y que las personas estén aptas; y tercero, deben contar con los elementos de protección personal. El personal está capacitado, supervisado y con los elementos para no enfermarse ellos, ni enfermar a la comunidad”.





Aseguró que Formosa no se queda con lineamientos bajados, sino que los refuerza. “La provincia de Formosa agrega a los protocolos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de la Nación, los propios. En este sentido quiero destacar que gracias a esto se puede detectar rápidamente una situación y evitar su transmisión, como lo fue en este caso”.





Sobre la paciente, médica de 36 años, comentó que es asintomática y deberá permanecer en aislamiento por 14 días. Posteriormente, para que se le otorgue el alta médica deberá dar resultado negativo a coronavirus en dos hisopados.





Protocolo de detección





El especialista indicó que gracias a la decisión política de establecer procedimientos propios, sumado a un ingreso administrado y ordenado a la provincia, se pudo contener el primer caso de coronavirus. En este sentido, recordó de qué trata el mismo: “Se comienza otorgando el permiso de ingreso a la provincia, luego el control sanitario cruzando Mansilla; todos los que ingresan desde el Sur deben pasar por la UPAC (Unidad de Pronta Atención a la Emergencia COVID-19), en donde son atendidos por médicos y enfermeros”.





Remarcó el doctor que los hisopados se realizan a quienes ingresan a la provincia desde lugares de transmisión o circulación comunitaria de coronavirus, y, en este caso particular del micro que trajo a la paciente positiva el marido e hija dieron resultado negativo en el test. “En este momento no hay ninguna persona sintomática y el viernes se realizará un nuevo hisopado a las 31 personas restantes”, afirmó.





“Si no hubiéramos hecho ese hisopado -que no está contemplado en los protocolos de otros lugares- el virus hubiera ingresado sin ser detectado. Esto demuestra el plus de mayor control que tenemos los formoseños”, marcó Romero Bruno.





En el caso del micro que trasladó a los pasajeros de Buenos Aires a Formosa, informó que no sólo se aisló a los asientos de los costados según protocolo, sino a todo el colectivo. “Todos están en aislamiento, los choferes también y a todos se les va a realizar el hisopado dentro de estas 48 horas”, ratificó el médico y agregó: “Los márgenes de seguridad que damos son muchísimos mayores a los que refiere la OMS o Nación”.





Además, puso en relieve la importancia de los alojamientos preventivos a las personas que ingresan a Formosa, al sostener: “Este alojamiento tantas veces cuestionado, con personas que se resistían y con comentarios y manifestaciones en contra de que haya un alojamiento de 14 días -que es el tiempo que puede durar la incubación- en un lugar asignado y supervisado por el equipo de salud, nos permitió en este caso saber quiénes fueron los contactos y nos ha permitido el control de la situación”.

Elementos de bioseguridad





El médico trajo tranquilidad al sector de salud, explicó que el personal cuenta con los elementos necesarios y que es casi imposible que el virus se propague si se respeta el protocolo.

“En un principio, los elementos de protección personal son el barbijo quirúrgico, camisolín para quienes hagan contacto físico, gafas, guantes descartables antes y después del lavado de manos con agua y jabón en algunos casos, botas y cofias descartables que nosotros agregamos. El personal está equipado”, argumentó.





Romero Bruno manifestó que existen casos en los que se incorporaron los barbijos n° 95 al equipo, los cuales se utilizan únicamente para alguna intubación o los hisopados que se realizan en la provincia. En ese orden, valoró a la empresa formoseña FONTEX, ya que “muchas de las producciones que están haciendo –aparte de los camisolines y barbijos- brindan mayor seguridad, como los elementos de protección más específicos que son tipo mamelucos con filtros hemorrepelentes en unidades críticas o de mayor contacto”.





¿Los asintomáticos contagian o no el COVID-19?





Existen casos asintomáticos de la enfermedad, son aquellas personas que no presentaron signos identificables del COVID-19 como fiebre, tos o dolor de garganta. Como es el caso de la paciente identificada con coronavirus en la provincia. María Van Kerkhove, miembro de la OMS, advirtió que "sigue siendo muy inusual que una persona asintomática contagie a otro individuo".





En este sentido, el jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital Alta Complejidad de Formosa, Dr. Julián Bibolini, informó que la posibilidad de transmisión es mucho más baja que el de una persona sintomática.





“Hay un riesgo, pero es mucho más baja la posibilidad de transmisión en estas circunstancias y esto se debe a que uno tendría que contabilizar la carga viral y en las personas asintomáticas la transmisibilidad es mucho más baja que el de una persona sintomática que esté tosiendo, estornudando y tirando mayor cantidad de secreciones al medio”, aclaró el especialista.