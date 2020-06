Orgullo por el estatus sanitario de Formosa y repudio a los ataques mediáticos

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 expresó su orgullo por los resultados obtenidos hasta el momento en la lucha contra el coronavirus, que se traducen en una Provincia sin casos de coronavirus hasta el momento, resultado que atribuyó a una estrategia sanitaria y políticas públicas que tienen dos sujetos claves: el Gobernador y el pueblo formoseño. Asimismo, repudió los ataques mediáticos a los que calificó de “infamantes” contra la figura política de Gildo Insfrán y la Provincia.Lo hizo a través de un comunicado oficial que fue dado a conocer durante la conferencia de prensa de este jueves por el ministro de Gobierno, Jorge Abel González. El documento señala que “estamos transitando un momento clave en el mundo ante el desafío de contener y mitigar los efectos de una pandemia, que por primera vez en la historia pone a prueba al mismo tiempo a todos los sistemas, a todos los gobiernos y a todas las comunidades del mundo”.“Las crisis ponen en evidencia los valores y la ideología sobre los que se sustentan los proyectos políticos. Por eso, las respuestas han sido diversas, así como también lo son los resultados logrados en cada lugar. En este contexto, expresamos nuestro orgullo desde este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 por lo logrado hasta el momento en la Provincia de Formosa”, expresa el Consejo.Advierte que este logro tan importante no es fruto de la casualidad sino “de la consolidación a través del tiempo de los sistemas de educación, salud, seguridad, producción, energía, conectividad, así como el desarrollo de la infraestructura necesaria para una mejor calidad de vida del pueblo formoseño”, hechos éstos que “nos ubican hoy en una posición privilegiada para enfrentar los desafíos que nos plantea el coronavirus. No hablamos de casualidad, ni de improvisación. Nos referimos a la visión ideológica y a la planificación contenida en un Modelo de Provincia que ha posibilitado esta realidad, proyecto que ha sido elegido sostenida y democráticamente por el pueblo formoseño en el ejercicio de su libertad y soberanía”.“El resultado de nuestra estrategia sanitaria y de estas políticas públicas son inexplicables si no mencionamos a dos sujetos claves: al gobernador Gildo Insfrán, artífice del Modelo de Provincia, y al pueblo formoseño, que lo ha elegido para guiar sus destinos”, destaca en otro párrafo el pronunciamiento.Asimismo, advierte que “esta unidad demostró nuevamente sus frutos ante el coronavirus, pues el Gobernador tomó las decisiones acertadas rápidamente para cuidar la vida y la salud de todos los formoseños acompañado por este Consejo, y ha sido el pueblo formoseño, con su alta conciencia, organización y solidaridad, el encargado de cumplirlas y hacerlas cumplir en cada rincón de la provincia”.“Exacerbar el odio”No obstante, destaca que esta realidad que genera tanto orgullo en el pueblo formoseño, “al mismo tiempo parece exacerbar el odio en aquellos que sustentan su escala de valores en aspectos materiales, en los que prima el egoísmo y la inequidad” y responsabiliza de estos ataques a “personajes oscuros que ofician de voceros de intereses económicos y con tales fines buscan acallar y dañar a todo aquel que demuestre que una forma diferente de gestionar es posible”.“Por ello, como formoseños y miembros de este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, repudiamos los infamantes ataques que ha recibido la Provincia y el gobernador Gildo Insfrán por parte de sectores mediáticos-empresariales de la Capital Federal y sus desprestigiados voceros, con la indigna complicidad de sus aliados locales. El odio en el que sustentan sus injurias habla a las claras de la esencia que los informa y de los bajos intereses que los animan, con los que siempre justificaron la opresión de los más necesitados”, enfatiza.En este sentido, sostiene: “A la mentira mediática” le oponemos la verdad de la realidad. A la inquina de los empleados de quienes se creen los dueños del país, les oponemos la humildad del servicio de este pueblo que avanza priorizando la solidaridad y la vida del prójimo. A la soberbia de los infundios, respondemos con la dignidad de un pueblo que, desde su propia identidad y fortaleza, ha construido una Provincia cada vez más justa”.“Lejos del fango al que pretenden arrastrarnos con sus discursos de desprecio e intolerancia, los formoseños elegimos la claridad y sencillez de las palabras del Papa Francisco cuando nos enseña que en la autoestima cultural se juega también la dignidad, y no hay nada más digno que el pueblo formoseño, que no se arrodilla ante nadie, solamente ante Dios”, finaliza el comunicado del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.