Luis Recalde aseguró que los opositores locales “nunca han estado al lado del pueblo”

El presidente del Partido Intransigente afirmó que “son responsables y cómplices del país que nos dejó Mauricio Macri”“Gracias a la gestión del Gobierno provincial, hoy nuestra provincia está exenta del coronavirus”, subrayó el profesor Luis Recalde, presidente del Partido Intransigente (PI) de Formosa, aliado del Frente de Todos (FdT).En tal sentido, reprochó la falta de acompañamiento de sectores de la oposición local en la actual lucha contra la pandemia. “Nunca han estado en el lugar que deberían, que es al lado del pueblo, y más aún en este momento”, enfatizó, categórico.Hizo notar que “si bien entendemos que es necesario que existan las disidencias, me parece que en esta situación de emergencia por el COVID-19 amerita que estemos todos juntos, tal como está sucediendo en otros lugares del país, donde tanto el oficialismo como la oposición acuerdan en una línea que tiende a tener en cuenta la salud y el bienestar del pueblo argentino en cada pueblo y ciudad de cada provincia en particular”.Lamentó el accionar de los diputados provinciales de Juntos por el Cambio (JxC), al votar en la Legislatura en contra de las medidas necesarias para que el Gobierno provincial pueda seguir enfrentando la pandemia. “Pero el pueblo ya los juzgó, lo viene haciendo. Por ejemplo, el año pasado (en las elecciones) y esto va a seguir porque son responsables y cómplices del país que nos dejó Mauricio Macri”, embistió.“La pandemia hoy ocupa el espacio de discusión del día a día, pero no nos tenemos que olvidar lo que fue el Gobierno de Cambiemos, donde el Radicalismo local y nacional fue parte, aplaudió y aprobó todas las leyes que hoy a nuestro país y a nuestro pueblo han hecho tanto daño”, reprobó Recalde, apuntando que “una de las consecuencias directas es la deuda externa”.Contundente, criticó que “no se hacen cargo de nada y ni lo van a hacer, pero en algún momento vamos a vencer a esta pandemia del coronavirus y no nos tenemos que olvidar lo que el Gobierno de Cambiemos, junto a los legisladores nacionales y provinciales, le han hecho a la Patria y al pueblo, ya que fueron cómplices absolutos de todo lo sucedido y de todas las consecuencias que hoy estamos sufriendo”.En otro aspecto, al referirse “a las denuncias mediáticas de políticos radicales –un exlegislador nacional y el otro, un exjefe comunal capitalino condenado por la Justicia- respecto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”, rechazó las mismas diciendo que “como siempre, este tipo de ‘denuncias’ de la oposición siempre han carecido de pruebas concretas”.“Ellos en lo único que se refugian es en la posibilidad de estar en los medios monopólicos más importantes y concentrados del país, que les abren las puertas para que realicen este tipo de campañas, que nosotros venimos denunciando desde hace muchísimos años”, esclareció el presidente del PI.“La lógica de ellos es la grieta y lo más importante es generar el odio. Es una vergüenza y todo esto es producto de la incapacidad y de no tener criterios ni propuestas. Lo único que les queda, con suerte, es que los medios concentrados les den un lugar para salir a decir estas barbaridades, que nunca han tenido ningún asidero ni tampoco efecto en el pueblo formoseño ni en la República Argentina”, finalizó Luis Recalde, presidente del PI.