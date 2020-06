Laguna Blanca celebró su 106° aniversario

Este lunes la localidad de Laguna Blanca festejó 106 años de su fundación. El intendente Ricardo Lemos encabezó el acto protocolar, cumpliéndose las medidas de distanciamiento social y el uso obligatorio del barbijo, que rigen para la prevención del COVID-19. En tanto, no hubo participación de la comunidad por el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige, pero las calles y casas de la ciudad se vieron ornamentadas para festejar de algún modo un nuevo aniversario.La Escuela de Frontera Nº 6 también estuvo de cumpleaños, debido a que la creación del establecimiento educativo se tomó como la base de la fundación de la ciudad.“Estamos felices y orgullosos de festejar este nuevo aniversario, Laguna Blanca tuvo un crecimiento enorme en los últimos años gracias al Modelo Formoseño que conduce el doctor Gildo Insfrán”, dijo el jefe comunal, Ricardo Lemos resaltando especialmente la gestión del primer mandatario, nacido en la localidad ubicada en el departamento Pilcomayo.Lemos, también destacó el avance en infraestructura, puntualizando que el sistema cloacal que alcanza al 80% de la población y en materia de agua potable, la red llega a casi la totalidad de los hogares. “Estos servicios sin duda mejorar la calidad de vida de las personas”, reconoció.Por otro lado, el intendente lagunense se refirió a una obra muy importante en el contexto de la sequía que se vive en la zona hace más de un año. Se trata de canalización realizada en el Riacho El Porteño, que tiene una extensión de 15 km. que se inicia en la zona de Sol de Mayo y va hasta Laguna Blanca. Allí, se construyó un reservorio con un anillado de 70 hectáreas.Dicha obra “beneficiará con el vital líquido a la comunidad de la localidad, como así también a zonas aledañas como la Colonia La Primavera, y sobre todo a los productores paipperos”, distinguiendo la construcción del reservorio.En tanto, pese al feriado por el aniversario de la localidad, se debe mencionar que la sucursal del Banco Formosa abrió sus puertas para continuar abonando el pago del Ingreso de Emergencia Familiar (IFE) 2.Festejo atípicoPor otro lado, la directora de la Escuela de Frontera Nº 6 “José Hernández”, Constancia González se refirió a la inauguración del histórico establecimiento educativo.Antes, la docente hizo notar que “se siente un poco de vacío, ya que en otras condiciones esto sería una gran fiesta para todos”, no obstante, marcó que igualmente los niños hicieron trabajos alusivos a la fecha, ya que el dictado de clases se realiza”.En ese sentido puso de relieve que la enseñanza se cumple utilizando los cuadernillos confeccionados por el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, el acompañamiento del docente a través por medio de las herramientas tecnológicas.González, recordó que la escuela de Frontera se creó como escuela Nº 22 inaugurándose un 22 de junio de 1914. “La escuela en sus inicios estuvo en la Colonia Bouvier, pero por el pedido de un pequeño asentamiento de ganadores se transfirió a la localidad de Laguna Blanca”, narró.Y siguió: “Como había niños en el poblado se necesitaba contar con la escuela, así es la historia que registran los escritos de esa época que son el inicio de la fundacional de la ciudad”.Para concluir señaló que “hace unos años tuvimos alumnos que eran hijos de los primeros pobladores, pero hoy en día no tenemos gente de esa época cursando en la escuela”.Así se vivió un nuevo aniversario, en el que por la pandemia de COVID-19 se instó a la ciudadanía a respetar las medidas de aislamiento quedándose en casa, pero a su vez recordando el origen de este pueblo que dista a 140 km. de la ciudad de Formosa.