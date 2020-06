La Policía secuestró mercaderías sin aval aduanero

Efectivos del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR), afectados a un operativo de prevención en la Delegación Unidad Regional Uno, secuestraron mercaderías que no contaban con aval aduanero.Según las políticas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, integrantes de la Policía llevan adelante un estricto control de vehículos y personas en sectores estratégicos de la ciudad y el interior provincial.En ese sentido, el sábado último alrededor de las 12 horas, en calles internas del barrio Las Orquídeas inmediaciones a la Escuela N° 331, efectivos del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR), identificaron al conductor de 33 años, de un remis Fiat Palio, que llevaba como acompañante a una mujer de la misma edad, más una gran cantidad de mercaderías.En el lugar se solicitó la presencia del personal de la Dirección General de Policía Científica, que procedió a la apertura de los bultos, donde se constató que transportaba una voluminosa cantidad de prendas de vestir.Al ser consultado sobre la procedencia de la mercadería, no lo pudo justificar ni contaba con aval aduanero, presumiéndose que fueron ingresados por pasos fronterizos no habilitados.Se labró el expediente, procediéndose a la incautación de los productos y la demora de la mujer, los que fueron trasladados hasta la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, en tanto que al conductor del remis se le explicó lo acontecido y continuó en circulación.