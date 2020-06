La Policía detectó comercios que vendían bebidas alcohólicas de madrugada

La Policía realizó varias actas de notificación a personas que infringieron el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional de aislamiento social, preventivo y obligatorio.También constató la venta de bebidas alcohólicas en comercios abiertos fuera del horario permitido en esta ciudad y la localidad de Ingeniero Juárez, además dos fiestas privadas en barrios de esta ciudad.En el marco de la emergencia sanitaria nacional y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, que consiste en el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y las políticas públicas de seguridad provincial, la Policía dispuso de un importante número de efectivos con elementos de bioseguridad y logístico para diferentes operativos dispuestos por el Comando Superior Policial.Se confeccionaron actas de infracción a conductores que no sólo circulaban sin el permiso obligatorio comprendido dentro de las excepciones del decreto Nacional, sino también incurrieron en faltas a la Ley de Tránsito como ser la de conducir bajo los efectos del alcohol, con un resultado de 21 actas de infracción a la Ley de Transito labradas, tres de ellos por alcotest positivo, se secuestraron tres automóviles, cuatro motocicletas y retuvieron ocho licencias de conducir por no cumplir con los requisitos legales para conducir en la vía pública.Por otra parte, los efectivos detectaron ocho comercios que comercializaban bebidas alcohólicas en horas de la madrugada incumpliendo la ordenanza municipal, situación por la cual se dio intervención al personal de la Dirección de Bromatología Municipal, quienes procedieron a la clausura de los comercios en los barrios San Francisco, Vial, Fontana, Mariano Moreno, Virgen del Rosario, República Argentina y San Francisco de esta ciudad capital como así también tres comercios en la localidad de Ingeniero Juárez. Además los efectivos policiales constataron la realización de dos fiestas privadas en los barrios Obrero y Don Bosco de esta ciudad consumiendo bebidas alcohólicas con música a elevado volumen, labrándose las actuaciones por la violación del decreto nacional de aislamiento obligatorio.Las unidades regionales Dos (Pirané), Tres (Clorinda), Cuatro (Laguna Blanca), Cinco (Las Lomitas), Seis (Ingeniero Juárez) y Siete (General Güemes), intensificaron los operativos de seguridad vial y ciudadana, en todas su jurisdicción a fin de evitar la presencia de conductores imprudentes o alcoholizados, además de hacer cumplir los términos del Decreto Nacional ante la emergencia sanitaria nacional, haciendo hincapié en la concientización de lo que respecta esta situación muy particular que estamos atravesando, arrojando como resultado de ello en la localidad de Ingeniero Juárez la clausura de tres locales comerciales como así también personal del Destacamento María Cristina procedieron a la detención de dos personas y secuestro de un camión y bebidas alcohólicas en camino vecinal de la Comunidad El Breal Nuevo, labrándose las actuaciones judiciales pertinentes por infracción al DNU con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.