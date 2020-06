Junio, un mes de fiesta para la italiana

2 y 3 de junio, fechas caras para la italianidad argentina y el sábado 6 se celebran los 123º aniversario de la AsociaciónA pesar del difícil momento que esta atravesando el mundo, el mes de junio es un mes de fiesta en Asociación Italiana de Socorros Mutuos, Recreativos y Culturales de Formosa con motivo de celebrar el 2 de junio, el día de la Fiesta de la Republica Italia y, 3 se celebra el día del inmigrante italiano y el 123º aniversario de la asociación.En ese sentido, las autoridades de la institución que agrupa a los descendientes de italianos en Formosa dijeron que “por la situación no habrá actos conmemorativos pero creemos que no deberíamos dejarlo pasar sin expresar nuestro amor por ambas tierras” agregando que “es por esto que desde nuestra Asociación queremos invitarles a celebrarlo en nuestras casas colgando banderas o pintando carteles (lo que cada uno tenga a mano) y compartirlo por las redes sociales con el hashtag #ItaliaArgentina”El día 6 de junio se realizará una misa en acción de gracias por los 123 años dela italiana y en memoria de los socios fallecidos. La misma será transmitida por el Facebook de la institución ya que no se permite la presencia de fieles en los templos durante la celebraciónLa Asociación Italiana de Socorros Mutuos, Cultural y Recreativa de Formosa fue creada el 6 de junio de 1897 bajo el nombre de Asociación Italiana de Socorros Mutuos “Savoia” de Formosa, luego paso a denominarse Sociedad Italiana de Socorros Mutuos XX setiembre”. Fue iniciativa de 44 inmigrantes italianos y tuvo la finalidad de brindar ayuda a sus connacionales y con el objetivo de contar con un espacio propio donde reunirse, afianzar sus lazos de amistad y conservar las costumbres, el idioma y la cultura de la tierra que los vio nacer.Día de la RepublicaPor otra, el vicecónsul honorario, Ing. Alfredo Maglietti, recuerda que el 2 de junio, se celebra “La Fiesta de la República, que es una de las dos fechas patrias más importantes de Italia; luego de algunas décadas suspendida como tal, en 2000, volvió a proclamarse feriado. Actualmente, es la principal fiesta civil italiana”.En esta fecha, se recuerda el referéndum institucional del 2 y 3 de junio de 1946, dónde por primera vez en elecciones universales, el pueblo italiano tuvo que optar entre la monarquía (forma de gobierno de Italia entre la unificación y el período fascista) y el sistema republicano.El pueblo italiano, optó por la república, con 12.717.923 de votos contra 10.719.284 a favor de la monarquía.La fiesta de la República, a diferencia del 1° de mayo (Día de los trabajadores) o el 25 de abril (“Fiesta de la Liberación”), es la única fiesta nacional de Italia debido a que en esta fecha se celebra el nacimiento de la NaciónDía del inmigrante italianoAsimismo, el 3 de junio, celebramos el “Día del Inmigrante Italiano”, una jornada oficial (establecido por la Ley Nº 24.561) en honor de la numerosa e importante comunidad de origen italiano que habita Argentina (y medio mundo).La elección de la fecha deriva de la figura de Manuel Belgrano (importante personaje en la historia del país y nieto de italianos, nacido un 3 de junio –el de 1770-, siendo su abuelo fue uno de los primeros migrantes que llegó al Río de la Plata no siendo español).Los interesados en recabar mayor información pueden acercase a la secretaria de la institución que funciona en la Avenida 25 de Mayo 353 (altos), teléfono 370 4427561, e-mail aismfsa@ciudad.com.ar ; asociacionitaliana@arnetbiz.com.ar