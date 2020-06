Jofré valoró la tarea esclarecedora que realiza el periodismo en Formosa

En su mensaje por el “Día del Periodista”, Jofré añadió que en esta pandemia “muchas cosas fueron puestas a prueba en la ciudad y la provincia” y resaltó: “En estos momentos, donde el distanciamiento social es la única vacuna, no fue un contrasentido mantenernos alejados pero, a la vez, cercanos, gracias también a la acción del periodismo”.



“Nos han mantenido informados todos los días y, sobre todo, han cumplido una tarea fundamental que fue difundir en forma continua, equilibrada, sin infundir miedo, las acciones preventivas adoptadas por el gobierno y la población formoseña para enfrentar con éxito la pandemia del coronavirus”, enfatizó.



En esa misma línea argumental, el jefe comunal subrayó: “Estos hechos nos demuestran que no es pura retórica cuando señalamos que la prensa es la institución inescindible de la democracia, porque no se puede concebir un proceso democrático sin una prensa responsable y libre”.



“Esto es fundamental en estos tiempos, no solamente por la pandemia en sí, sino por las informaciones falsas que circulan a través de los nuevos soportes digitales. Pero son las personas de carne y hueso, las mujeres y los hombres que encarnan esta digna profesión, quienes todos los días nos dan la información fiable, contrastable y verificable, alejando así la acción de quienes buscan tergiversar la realidad”, recalcó.



Por último, el intendente Jofré tributó su reconocimiento a las periodistas y los periodistas, expresando que: “Estamos agradecidos porque siempre están dando la información fidedigna del municipio y nos ayudan a llegar al vecino de forma clara y precisa para continuar avanzando, juntos, en la construcción de una ciudad moderna, inclusiva y participativa con igualdad de oportunidades para todas y todos”.



El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, elogió a las periodistas y los periodistas formoseños por su tarea de informar con veracidad todos los días del año y valoró el empeño personal y profesional puesto de manifiesto para esclarecer, brindando informes precisos que se corresponden con los hechos y las situaciones.