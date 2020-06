Intervención de Vicentín: “El objetivo es preservar a la empresa”, afirmó Basterra

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el ingeniero Luis Basterra, subrayó que “a la Argentina y al Gobierno de Alberto Fernández le interesa la expansión de la producción”, destacando que “sostengamos a la empresa agroalimentaria Vicentín con esta impronta”, ya que así “se apuntala la expectativa de crecimiento de la producción agropecuaria en el país”.Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciara en la tarde de este lunes 8 la intervención de Vicentín y el envío de un proyecto de expropiación al Congreso, habló el ministro de Agricultura de la Nación, el ingeniero Luis Basterra.Sin dudas, sus palabras eran muy esperadas y finalmente exteriorizó su parecer en el marco de una entrevista en Canal 3 de Formosa, que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).“Vicentín no sólo tuvo 300 millones de dólares de créditos del Banco Nación, sino que le prestó el BAPRO y la banca internacional –señaló-. Es difícil de entender cómo la bicicleta financiera puede llevar a poner en quiebra a un negocio millonario de la magnitud que tiene el movimiento de granos en la Argentina”.Pormenorizó que “la deuda total que acumula Vicentín es de 1300 millones de dólares, de los cuales la banca pública y proveedores argentinos es más o menos la mitad y la otra mitad tiene deudas con la mitad del sistema financiero internacional. Así que el Presidente instruyó es que esta empresa no quiebre, ya que es muy importante salvar a una firma argentina que juegue en este sector estratégico, sobre todo cuando para Argentina el gran desafío es superar la restricción externa de divisas”.“Cada vez que tiene que imaginarse un modelo de desarrollo se debe pensar en tomar créditos o en generar dólares”, analizó el ministro nacional. “Y Cambiemos optó por el endeudamiento y generó una tremenda y pesada herencia, fulminante para cualquier modelo de desarrollo, lo cual está llevando a que el Gobierno de Alberto Fernández, nuestro Gobierno, esté negociando con los acreedores del exterior para poder hacer el manejo de la deuda con un sistema sustentable”, enfatizó.Categórico, expuso que “claramente, el objetivo es preservar a la empresa. Acá, si hubiera habido otra intención que no sea la de preservar una empresa nacional y que quede con la operatoria mixta como lo es YPF Agro, tendríamos un jugador menos en un mercado que tiene pocos jugadores”.Por ello, marcó la importancia de “la posibilidad que brinda tener a Vicentín activo, con un compromiso de parte del Estado Nacional de involucrarse a través de un modelo exitoso como lo es YPF Agro, en lo que es el comercio internacional”.En ese sentido, recordó que “Vicentín hoy tiene una intervención en el mercado de granos muy importante, llegó a exportar prácticamente entre el 8 y 10% del total de granos exportados de Argentina y tiene una inserción muy grande”.“¿Quién no conoce en Formosa Friar?”, interrogó Basterra. “Vicentín es dueño de Friar –apuntó-. Tiene bodegas en Mendoza y una cantidad de activos que se perderían si no hay una intervención del Estado Nacional”.En sintonía con lo anunciado por el Presidente de la Nación, quien dijo que con esta decisión la Argentina está “dando un paso hacia la soberanía alimentaria”, el ministro de Agricultura de la Nación advirtió que “Vicentín, en la convocatoria de acreedores, ha venido ofreciendo pagar la mitad de lo que le debía a los productores en lo que suelen ser los acuerdos ante una posible quiebra”.Luego se refirió a lo manifestado por el jefe de Estado, respecto de que todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a ser parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro y que al frente de la intervención estará Gabriel Delgado, un economista que actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y es especialista en finanzas y en economía agropecuaria.“YPF Agro tiene una gran presencia en todo el territorio nacional con agentes de servicio tanto en la provisión de combustibles como de fertilizantes, agroquímicos y aceptando una modalidad más que interesante que es la recepción de granos como parte de pago de los insumos que lleva la producción agropecuaria”, puntualizó Basterra.Hizo notar que “ha demostrado ser una empresa altamente eficiente y que ha contribuido a la expansión de negocios agropecuarios, por lo tanto la gestión de Vicentín no va a diferir del sentido de expansión con un socio que va a estar atento a la promoción de la producción, que es el Estado argentino”.“A Argentina y al Gobierno de Alberto Fernández le interesa la expansión de la producción. Nos hemos fijado como meta llegar a los 200 millones de toneladas en un período que lo estamos construyendo con el sector productivo”, recalcó.A su vez, significó el titular de la cartera de Agricultura nacional que “hemos tenido hace pocos días un encuentro con integrantes de la cadena de la soja, del maíz, del trigo, del girasol, con las bolsas de cereales y de comercio, tanto de Buenos Aires como de Rosario y Bahía Blanca, con la cámara de las industrias de los fertilizantes, los exportadores, entre otros. Todos ellos se han aunado para hacer una propuesta de expansión de la producción agropecuaria”.“Que caiga Vicentín atenta contra este objetivo general –manifestó-. Que sostengamos a Vicentín, con esta impronta, lo que hace es apuntalar la expectativa de crecimiento de la producción agropecuaria en la Argentina y, de paso, estamos resolviendo el problema de muchos pequeños y medianos productores que quedaron ‘clavados’ literalmente porque la empresa que no ha pagado lo que recibió como grano, con valores a fijar, y que ha generado realmente una deuda muy importante que disparó la convocatoria de acreedores”.En otro orden, el ministro Basterra hizo referencia al status sanitario libre de COVID-19 de la provincia de Formosa.“Nos sentimos tremendamente orgullosos los formoseños en Buenos Aires porque todos nos miran como un ejemplo de cómo abordar la pandemia”, resaltó el funcionario nacional.Para finalizar, contó que “tuve la suerte de estar (en la Casa Rosada este lunes por la noche) con el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y pude darle un saludo muy rápido al Presidente, recordándole la reciente visita a Formosa, obviamente destacando lo que es la tarea preventiva”, concluyó.