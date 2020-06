Insfrán: “El virus no da tregua y no descansa, nosotros tampoco”

Tras presidir como cada día la reunión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia #COVID19, el gobernador de la provincia Gildo Insfrán aseguró que “el virus no da tregua y no descansa. Nosotros tampoco. Los formoseños y formoseñas no bajaremos los brazos hasta vencer a esta adversidad”.A través de sus redes sociales, el mandatario provincial informó que en la continuidad de la estrategia de vigilancia intensificada y la búsqueda activa de casos, en las últimas 24 horas no se diagnosticaron casos positivos de #COVID19 en la provincia de Formosa.Asimismo, el Gobernador destacó la validación de la segunda cabina de seguridad biológica del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”. Con ello, la provincia duplica la capacidad de análisis de muestras para la detección de casos de coronavirus.