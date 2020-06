IFE 2: En Pozo del Tigre, 1.270 personas percibieron los $10.000

Para la localidad, representa una inyección económica de más de $12 millones.Este martes, el Operativo Especial de Pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 2 estuvo en la localidad de Pozo del Tigre, donde 1.270 personas percibieron la ayuda nacional de los $10.000, desarrollándose con normalidad el pago del mismo.Para ello, en la comisaría local se ubicaron siete cajeros presenciales del Banco de Formosa, quienes de manera ágil y dinámica realizaron esta tarea que fue coordinada por la entidad bancaria y la Policía de la provincia.Alfredo de Young, intendente de la localidad, aseguró que el pago del IFE 2 se realizó con total normalidad, haciendo notar que la comunidad respetólas medidas de distanciamiento social y el uso del barbijo, que rigen ante la emergencia sanitaria que estamos atravesando en el país.Asimismo, evaluó que “hubo una muy buena coordinación entre el Banco de Formosa y la Policía, responsables del operativo”, y que además la Municipalidad prestó colaboración haciéndose presente personal del área de Acción Social “para un mejor servicio a la comunidad”.En esa línea, informó que se incrementó el número de beneficiarios: “En el IFE 1 fueron 900 personas y ahora 1.270 beneficiarios”, lo que representa una inyección económica para la localidad de más de $ 12 millones.Por esta razón, el jefe comunal, valoró la decisión del Gobierno Provincial de pagar nuevamente el IFE con este sistema de cajeros presenciales en la comisaría. “Fue de muchísima ayuda para la gente, ya que de lo contrario tendría que haber gastado en transporte para ir a otra localidad que cuente con una sucursal del Banco Formosa, lo que incluso ocasionaría aglomeraciones de personas. Todo esto se evitó con esta medida”, aseguró categórico.Resaltó que el beneficio llegó a los vecinos de las comunidades aborígenes y parajes que distan entre 30 y 50 km. de la localidad tigrense.El operativo especial de pago continuará este miércoles en Laguna Yema.El comisario Walter Orlando Morán, responsable de la delegación policial de Tigre, informó que ante la masiva concurrencia de gente, “se decidió sumar al personal de la Unidad Regional y el Departamento de Operaciones al dispositivo de seguridad”.Dicho dispositivo comenzó a las 6 de la mañana, organizando los efectivos de acuerdo a los tramos de la fila, donde se hizo especial hincapié en el control de las medidas de bioseguridad.TestimoniosA la salida de la comisaría tras percibir el pago de los $10.000, los beneficiarios señalaron que este dinero “es un alivio económico muy importante”.“Esto me sirve mucho para mi familia y mis hijos”, dijo un hombre, quien se desempeña como jornalero en el campo.En tanto, Axel, quien es vendedor ambulante, declaró que iba a utilizar la plata para ayudar a pagar los estudios médicos de su mamá. “Actualmente me encuentro haciendo servicio de delivery para poder afrontar la situación de crisis por la pandemia”, señaló.Por su parte, Rafael contó que tiene dos hijas, no tiene casa propia y trabaja en la construcción por lo que la ayuda contribuirá a mantener a su familia hasta tanto se reactiven las obras.Todas las personas entrevistadas resaltaron la decisión del Gobierno Nacional de crear este programa ante la crisis por la pandemia de COVID-19, que servirá para paliar la economía familiar, según dijeron en la mayoría de los casos.