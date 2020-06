Ibáñez valoró el impulso a la economía local que dará el pago del IFE 2 a 164.781 formoseños

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, destacó la importancia del pago del Ingreso Familiar de Emergencia a 164.781 formoseños y formoseñas en situación de vulnerabilidad en la actual emergencia sanitaria por coronavirus, como así también el impulso que dará a la economía local al destinarse el dinero, fundamentalmente, al consumo.Durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el titular de la cartera económica provincial se refirió al pago que comenzó este martes del IFE2 en todas las sucursales del Banco Formosa, confirmó el inicio del operativo especial en localidades del interior el lunes 22 y reiteró los protocolos que rigen para el transporte de alimentos y cargas en general.En primer lugar, precisó que de los 164.781 beneficiarios de IFE 2, están cobrando a través de las cuentas de Asignación Universal por Hijo y de la Cuenta Bancaria Unica, 72.349 formoseños y formoseñas. En tanto, lo harán por el Banco Formosa 92.432 beneficiarios, de los cuales 70.561 lo harán por sucursales y 21.871 en el Operativo especial de pago que dará inicio este lunes.En cuanto a la distribución de beneficiarios del IFE2 por sucursales en esta ciudad, este miércoles percibieron la ayuda social de emergencia 1.693 personas, discriminadas de la siguiente manera: en el Circuito Cinco, 523 personas; en la sucursal de la Avenida Gutnisky, 336 personas; en la Avenida las Américas, frente al Hospital de Alta Complejidad, 431 personas; y en la Sucursal de la calle Mitre, 403 personas.Este jueves, en el horario de 7 a 15, cobrarán las personas cuyos DNI terminan en 1 y con inicial del apellido de la A a la L. Serán 1959 personas: en el Circuito Cinco, 605; en la Avda. Gutnisky, 389; en la Avda. las Américas, 499 y en la sucursal de la Mitre, 466 personas.Cada beneficiario deberá rellenar un formulario, que no es muy complejo, de solicitud de alta de cajas de ahorro para el Ingreso Familiar de Emergencia, decreto 310/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.El ministro Ibáñez volvió a reiterar la recomendación de concurrir a las sucursales bancarias como así al operativo especial de pago con el barbijo y manteniendo siempre la distancia social.Ante el dato aportado por un periodista respecto a que no se respetarían las medidas de distanciamiento social en algunas sucursales del interior, el funcionario aludió a un “exceso de confianza” como el que se dio el fin de semana anterior a la confirmación del primer caso y apeló a la memoria para destacar que incluso el reclamo era la apertura de todas las actividades comerciales.“Entonces, no teníamos casos de coronavirus. Hoy, hemos logrado encapsular al COVID-19 a partir, precisamente, de los estrictos controles y medidas de bioseguridad dispuestos”, subrayó el funcionario responsable de la administración financiera de la provincia y agregó: “ No se puede colocar a un agente de policía al lado de cada persona”.Transporte de cargasEn cuanto al transporte de alimentos y cargas en general, el ministro Ibáñez diferenció tres tipos: el internacional, que registra un movimiento mensual de 5 mil camiones que cruzan la provincia mensualmente; el transporte interprovincial y para quienes rige un estricto protocolo nacional y ahora provincial y tienen plazo para establecer un centro de distribución local; y el transporte formoseño. Para este último caso, se mantiene un riguroso control sanitario de los conductores.