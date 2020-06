Guanes “los anuncios para Formosa traerán desarrollo y mas fuentes de trabajo”

Mariano Guanes dirigente de la Causa Provincial y del Movimiento Nacional Alfonsinista calificó de más que positivos a los anuncios que se dieron desde el Gobierno Nacional a la provincia, gracias a la gestión del Gobernador de Formosa, Gildo Insfran. Asimismo adelantó que está en formación la conformación nacional del partido IGUALAR.“La verdad, es que como todos los formoseños estamos muy contentos por los anuncios, que recientemente realizo el presidente de los argentinos en su visita a Formosa. Para nosotros, visualizó cuestiones centrales, y como formoseño está claro, que hay una gestión detrás de los anuncios, un trabajo muy fuerte. Es que cuando el Gobernador nos decía que tengamos paciencia, que seamos muy cautos en pensar porque no venía el presidente, la verdad que todo lo que trajo para Formosa desmitifica totalmente todo lo que se pudo haber dicho alrededor, y claramente deja asentado que tenemos un gestor con mayúsculas; porque estas cosas que se van a concretar no solamente implican un cambio definitivo e histórico al contexto y matriz de la provincia, sino que nos pone de cara al futuro con un sinfín de oportunidades que se van a concretar. Estamos hablando de que vamos a tener gas natural, se van a reducir los costos, Formosa se va a volver mas atractiva para las empresas, --porque la verdad, muchos opinan muy livianamente del que porqué no vienen las empresas a instalarse acá y la verdad es que hay muchas condiciones que tienen que tener las provincias, que tienen que brindar el estado para que las empresas quieran venir a invertir seriamente en un lugar, entonces creo que con todo esto podremos profundizar nuestra situación de igualdad y vamos a superar una postergación histórica que tuvimos los formoseños-“, dijo.“Por otro lado, esto va a traer desarrollo, fuentes de trabajo, tranquilidad en los municipios, que hoy en día están sufriendo lo que todos están sufriendo todos los municipio del país, de los países, del mundo porque la pandemia no es peronista, no es radical, no es del pro, no es formoseña, es mundial.Acá no hay responsables de culpa, sino responsables de conducir este momento que nos toca a todos. Así que estamos muy esperanzados por lo que vivimos recientemente. Creo que mirando fijamente a lo que se viene, hay que tener en cuenta el contexto que estamos viviendo. Creo que la verdad es un aliciente muy grande, advirtió.Asimismo agregó al hablar de la reciente visita presidencial, “siendo serios uno se da cuenta que primero, todos los que estamos en esto de la militancia y la política siempre vemos la segunda lectura y siempre sabemos que todo tiene una razón un porque un cómo, y sin duda esto no es casual, no es casual la forma, el cierre del discurso del presidente, adhiriendo a una marca registrada nuestra, diciendo que en Formosa no se rinde nadie”.También dijo Guames, que “hay un montón de cosas que contextualizan el momento y que te indican que evidentemente no existió la casualidad, sino que ahí esta la causalidad de un lider que gestiona permanentemente, y que siempre está un paso adelante, que se puede equivocar como cualquiera, pero sin duda pone en primera línea la necesidad y las prioridades de los formoseños, porque también hay que analizar que es lo que paso en el mismo día casi en el mismo momento que es lo que sucedió en Misiones, sin entrar en competencias inútiles ni comparaciones ridículas, pero creo que fue un día importante para todos nosotros, para los formoseños de a pie y para los que estamos en la militancia”.“Ahora hay una planificación muy particular que la estamos llevando adelante todos lo que pertenecemos al movimiento nacional alfonsinista, y digamos a otros espacios también que hacen este conglomerado de dirigente y militante devenido del radicalismo. Estamos formando parte de este espacio que hoy gobierna el país, y nosotros estamos trabajando en la conformación de la formalización de nuestro espacio político, algo que en algún momento por cuestiones legales no se le pudo poner el nombre de movimiento nacional alfonsinista al partido político en sí, pero ahora se consensuo el nombre, le vamos a poner IGUALAR, ese va a ser el nombre de nuestro partido a nivel nacional, le estamos dando forma, nuestro espacio político que es Causa Provincial, se va a llamar igualar acá en la provincia, vamos a establecer el domicilio provincial de ese partido político acá en Formosa, siempre trabajando en el campo nacional y popular”, anticipó Guanes.“Siempre es bueno tener una identidad que nos acobije, que nos acomode un poco, que nos junte y que sepamos que en todo el territorio nacional hay gente de nuestro mismo partido, de nuestro mismo espacio político. Estamos trabajando en eso con la limitante que nos impone este momento de la pandemia”, indicó.