González: “Preferimos ir con pasos firmes y seguros y no tener que lamentar decisiones equivocadas

El ministro de Gobierno expresó su deseo de que más actividades puedan ser habilitadas pero llamó a extremar cuidados y tomar conciencia de la actual situación por la que atraviesa la regiónEl ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Jorge Abel González, pidió tomar conciencia y extremar las medidas de cuidados en el territorio provincial, durante la conferencia de prensa diaria del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19.“El mapa que mostramos todos los días es para que tomemos conciencia de que estamos a un paso (geográficamente) de Brasil con más de 500 mil casos positivos de COVID, cerca de Paraguay, arañando los mil casos, a un paso de Chaco con 890 casos más o menos acumulados”, señaló.Y agregó: “No somos una isla, tenemos muchísima circulación. Estamos extremando las medidas de cuidados de los habitantes de Formosa”.En ese sentido, el funcionario contó que a raíz del caso del transportista chileno que en Paraguay fue diagnosticado positivo de coronavirus, organizaron el traslado de todos los transportes internacionales juntos, cuatro veces al día.“Los paramos en Barilari, se organiza la cápsula, cuatro veces en cuatro horarios distintos, se hace un acompañamiento de la totalidad de esos camiones con personal policial para que pasen por la provincia sin tener contacto”, especificó el titular de la cartera de Gobierno.Además, González declaró que “gracias al trabajo policial”, encontraron a dos camioneros que en su declaración jurada manifestaron que iban a dejar mercadería a Clorinda, pero cuando pasaron por allí fueron a General Güemes sin indicar el motivo, por lo cual permanecen detenidos y los vehículos secuestrados.“¿Estamos tomando conciencia cada uno de nosotros de la alta responsabilidad y protagonismo que tenemos hoy en el momento histórico que estamos viviendo? Somos protagonistas de un hecho que nos une a todos y es nuestro deber cuidarnos”, afirmó el ministro.Por otro lado, aseguró que “queremos habilitar más actividades” pero se debe actuar con cautela, ya que “no es por capricho ni maldad no hacerlo sino porque somos responsables. Por eso, cuando habilitamos distintas actividades tenemos muy en cuenta cuál fue la decisión del Estado Nacional en la materia, qué decisión centralizada tomó, de qué manera aplicamos en la provincia de manera descentralizada y ése es el camino que tomamos”.Y aclaró: “Preferimos ir con pasos firmes y seguros que tener que lamentarnos después por decisiones equivocadas”.Pesca deportivaPor último, González se refirió a la posible habilitación de la pesca deportiva por ser uno de los rubros que más consume carnada viva, actividad permitida recientemente por el Consejo.En esa línea, el funcionario explicó que “el 80% de la producción de carnada viva está destinada a la venta fuera de la provincia” y que “no es un número muy importante el que se destina a consumo interno”.De todos modos, afirmó que está evaluando fortalecer el mecanismo de esa venta y que, como con el resto de las actividades, está bajo estudio la excepción de la pesca deportiva a las medidas sanitarias por la emergencia COVID-19.No obstante, reiteró que para tal permiso se debe profundizar el cumplimiento riguroso de las medidas sanitarias vigentes, como el uso del barbijo en la vía pública, los protocolos sanitarios para cada actividad habilitada y la circulación vehicular restringida para los movimientos que sean necesarios y autorizados con los documentos correspondientes.“Tenemos un estatus sanitario libre de coronavirus gracias a las medidas y a los cuidados que hemos tenido hasta este momento; protejamos este gran logro que conseguimos trabajando unidos, y no bajemos los brazos ante la amenaza de esta pandemia que no reconoce fronteras, ni edades ni clases de ningún tipo”, concluyó el ministro de Gobierno Jorge González.