González: “No dejamos nada librado al azar en cuanto a cuidar la salud de los formoseños”

El ministro de Gobierno, Jorge Abel González, defendió la política sanitaria de la Provincia para hacer frente a la pandemia, las medidas que se adoptan para cuidar la salud de cada formoseña y formoseño de acuerdo a la situación y aseguró que permanentemente se mantiene un diálogo abierto con los distintos sectores para garantizar el actual estatus sanitario y estar preparados para cualquier eventualidad.“No dejamos nada librado al azar en cuanto a cuidar la salud de los formoseños”, sentenció el titular de la cartera de Gobierno durante la conferencia de prensa de este martes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.Señaló que existen protocolos para el funcionamiento de los centros de alojamiento, para las distintas actividades que se habilitaron, para el ejercicio de las profesiones, el traslado de las personas que no tienen medios propios desde Mansilla, tras el ingreso a la provincia, hasta la ciudad Capital, y también para los funcionarios que todos los días cumplen su tarea con todas las medidas de bioseguridad establecidas.Una vez más, llamó a la comunidad formoseña a estar “alerta y cuidándonos” para que el virus no ingrese, y en caso de hacerlo pueda ser controlado.En el marco de las medidas de seguridad, precisó que uno de los puntos clave es el despliegue de efectivos en los accesos a la provincia, ya sean terrestres o acuáticos, para que la gente no cruce por lugares no habilitados.“Para ello, se ha establecido un ingreso ordenado y administrado al territorio provincial, donde evaluamos y garantizamos por ejemplo la provisión de mercaderías, este tipo de transporte está excepcionado en las distintas fases porque es necesario mantener el abastecimiento a la comunidad”, precisó el funcionario provincial y manifestó que también cruza por la Provincia el transporte internacional de carga que tiene como destino Paraguay o Chile.Siguiendo con este ejemplo, diferenció entre quienes de Formosa capital van a buscar mercaderías a otros lugares de quienes sólo transportan la carga hasta la Provincia y aseguró que para ambas situaciones existen rigurosos protocolos a seguir.En este contexto, señaló que se llevaron a cabo reuniones con el Sindicato de Camioneros, con miembros de la Capymef, de la Federación Económica de Formosa, y se seguirán concretando con el fin de afianzar el camino desarrollado hasta ahora hasta que “podamos encarar la nueva normalidad, que no va ser la misma que tuvimos hasta principios de marzo, tendremos que adecuarnos, acostumbrarnos a cuidarnos”.