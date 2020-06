FRN: “Logramos mantener el contacto con los alumnos y garantizar la continuidad educativa”

Autoridades de la Facultad de Recursos Naturales (FRN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) subrayaron que “estamos permanentemente trabajando” de manera mancomunada con el Rectorado para seguir garantizando la continuidad pedagógica ante la pandemia del COVID-19.“Desde un primer momento, a raíz de esta situación a nivel mundial y nacional por la pandemia del coronavirus y las distintas medidas que fue tomando el Gobierno Nacional, el rector de la UNaF, Prof. Esp. Augusto Parmetler, fue convocando de manera permanente al gabinete y los encargados de la gestión de la Universidad, particularmente a los decanos, y tenemos reuniones todas las semanas”, expuso el decano de la FRN, Ing. Gustavo Rhiner.Señaló que el objetivo es “ir evaluando, paso a paso, las medidas correctivas y sobre todo en materiade comunicación e intercambio con las distintas unidades y las áreas académicas, a los efectos de no perder contacto con el alumno y la comunidad universitaria. Y lo conseguimos, ya que el estudiante está en contacto permanente, no perdieron sus clases ni el vínculo con la Universidad”.“En eso estamos permanentemente trabajando”, resaltó, destacando también que “son muy importantes las medidas normativas que tiene que emitir la Universidad a través de su Consejo Superior, a los fines de seguir garantizando la continuidad pedagógica”.Indicó que “por naturaleza, nuestras carreras son 100% presenciales y esto que ha ocurrido a nivel mundial lleva a un cambio de actitud de cada uno de los docentes, en el sentido de aggionarnos a las nuevas tecnologías, y todo aquello que era solamente presencial lo tuvimos que adaptar a la virtualidad”.En ese sentido, marcó que “nuestra preocupación era no perder a esos jóvenes que no cuentan con conectividad o herramientas tecnológicas para poder acceder a los contenidos de las materias, ya sea porque están en el interior u otra causa, pero desde la gestión del rector Parmetler ello se ha cubierto con la adquisición con recursos propios de la Universidad de pendrives y tablets”.Mencionó asimismo a otra valiosa iniciativa del titular de la UNaF, el Programa Alimentario Universitario (PAU), que se ejecuta desde la Secretaría General de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, a cargo del Psgo. Rafael Olmedo, a través del que se brindan raciones de almuerzo a más de 600 estudiantes que por la emergencia sanitaria quedaron en una situación social vulnerable.“Realmente es algo muy importante y marca el puntapié inicial para cuando la Universidad ponga en marcha muy pronto el comedor universitario”, significó.Gran desafíoPor su parte, la vicedecana de la FRN, Ing. Ilda Villalba, evaluó este proceso educativo en el marco de la pandemia como “un desafío muy grande”, haciendo notar que por instrucción del rector de la UNaF “estamos acentuando las acciones para acercarnos a los alumnos que no tienen acceso a la conectividad o a los medios tecnológicos”.“Estamos trabajando con el centro de estudiantes y la secretaria académica de la Facultad, Ing. María Cristina Cañete, para hacer la entrega de los pendrives y próximamente de las tablets que fueron adquiridas mediante un esfuerzo presupuestario del Rectorado para dar solución a los casos de estos alumnos”, remarcó.A su vez, recalcó que “todos los medios tecnológicos se están utilizando en este momento para seguir con las clases”, apuntando que “esto también es un aprendizaje para los docentes en cuanto al manejo de la tecnología, tuvimos capacitaciones y nos seguimos movilizando para aprender en esta nueva era”.