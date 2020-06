Fernández Patri destacó aprobación en Diputados de la regulación del teletrabajo

El jueves pasado, el proyecto del oficialismo contó con 214 votos, uno negativo y 29 abstenciones y será girado al Senado para convertirlo en leyEl diputado nacional del Frente de Todos (FdT)-Formosa Ramiro Fernández Patri resaltó la aprobación del proyecto de regulación del teletrabajo, ya que aportará “un piso de derechos” para los trabajadores y trabajadoras de esta modalidad.“Creo que ha quedado demostrado en las tres sesiones remotas que tuvimos que tranquilamente se pudo trabajar y que el sistema funcionó, pese a las fallas que tuvo al inicio, ya que se hicieron los ajustes pertinentes”, señaló en un primer término el diputado Fernández Patri.En ese sentido, “la sesión del jueves pasado demostró la posibilidad de llegar a acuerdos que muchas veces en forma presencial no lo hemos podido hacer”, enfatizó sobre el proyecto de regulación del teletrabajo, en el marco del COVID-19.“La situación (de pandemia) lo ameritaba, ya que había 12 proyectos de distintos legisladores de diversas bancadas en la Cámara intentando normatizar una modalidad de trabajo que hoy ya se da en el mundo, donde muchas personas tienen esa posibilidad porque prestan un servicio, generan un producto o ejecutan un acto que no necesariamente debe ser realizado en forma presencial, sino en su hogar o en algún lugar fuera del edificio donde trabaja”, expuso.Puso en valor el legislador “lo que se ha logrado por consenso”, apuntando que “han trabajado mucho desde la Comisión de Trabajo, donde la presidenta de la misma, Vanesa Siley, ha sido una articuladora con los demás bloques en lograr un proyecto de consenso que no lo digo sólo yo, sino los colegas diputados y diputadas en la sesión”.“Esto permite dar respuesta, de alguna manera, a muchos trabajos que ya se venían dando y también incentivar a que se puedan dar nuevos empleos”, subrayó.Perspectiva de géneroA su vez, marcó que según estiman existe un potencial de que un 34% de empleos de hombres en Argentina se podrían realizar por teletrabajo y un 24% para las mujeres. “Acá llama la atención por una cuestión de género, ya que por qué sería menor el porcentaje para las mujeres, pero ello está relacionado con que hasta el día de hoy el 70% de los cargos gerenciales son ocupados por hombres, que son los más propensos a realizar trabajos en forma remota, con lo cual también la ley tiene en cuenta estas cuestiones de género para que a que cada vez más las mujeres puedan realizar teletrabajos”, explicó el diputado.Agregó que “incluso hay una contemplación de los horarios que se deben realizar porque también está demostrado que las mujeres son las que más se encargan del cuidado de las personas, ya sean adultos mayores o niños, y a la vez, cuando salen al mercado laboral a realizar ese mismo empleo, son las que tienen menos índices en los salarios”, de manera que “esta ley apunta a una perspectiva de género, contemplando todas esas circunstancias”.No dudó en manifestar que “el teletrabajo hoy es una situación real para muchos argentinos y argentinas. Es una solución y una forma de poder seguir generando ingresos, pero que eso no debe quitarles derechos al trabajador y también debe implicarles obligaciones a la empresa”.Justamente, en la norma se dispone que “la empresa debe brindar el software o la forma de comunicación al empleado, estableciendo un horario de jornada de trabajo, o sea que existe la posibilidad de la desconexión digital”.Consultado sobre si esta modalidad vino para quedarse, Fernández Patri entendió que “lo que ha demostrado la pandemia es la posibilidad de generar un montón de trabajos en forma remota, lo cual si bien tiene sus pro y sus contras, creo que posee muchas virtudes como por ejemplo ayudar al presentismo y a que haya menos faltas”.